Бекхенд, форхенд... песен – Групата на Гришо с албум!

Набиращата голяма популярност не само в тенис средите група на Григор Димитров, Роджър Федерер и Томи Хаас – "The Onehanded Backhand Boys", е възможно да зарадва феновете с дебютния си мини-албум още тази година.

Бандата стана известна покрай двете си изпълнения на песента "Hard To Say I’m Sorry" на американската група "Чикаго", като второто бе далеч по-професионално обработено преди да бъде разпространено в социалните мрежи.

Швейцарското издание "Блу уин" информира, че продуцентът Дейвис Фостър трябва да приключи с албума на триото от пет песни до края на годината.

Тенисистите са изявили желание да запишат кавъри на още четири популярни парчета в студио "Маур", където през годините са работили звезди като Лени Кравиц и Принс.

Пред изданието мениджърът на Федерер Тони Годсик нито потвърди, нито отрече, че приятелката на Григор – Никол Шерцингер, и познатата на Маестрото – Гуен Стефани, ще участват в проекта.