DARA в прегръдките на съпруга си, посвети успеха и на него ВИДЕО

DARA донесе невероятната победа на "Евровизия" и още от сцената започна с благодарностите. Отличеният и в нейните прегръдки обаче бе съпругът ѝ Ервин Иванов, който по нейните думи е бил човекът, който е дал най-голяма подкрепа за участието ѝ на конкурса. Той е бил и най-големият оптимист, който е предрекъл победата ѝ.

DARA отпразнува най-големия успех в кариерата си в обятията на Ервин, за когото се омъжи преди година.

България е големият победител на юбилейното 70-о издание на "Евровизия", а догодина най-големият песенен конкурс идва у нас.

Очаква се София да бъде домакин на голямото събитие, но вече заявка даде и кметът на Бургас Димитър Николов.

Рекордът на DARA: Спечели с най-голяма разлика в точките

DARA постави нов рекорд на Евровизия 2026 с най-убедителната победи в историята на конкурса. След вота на журито и публиката "Бангарнага" събра 516 точки, а вторият Израел събра 343 - цели 173 зад българското парче.