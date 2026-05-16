Как Тръмп загуби контрол над "най-добрата среща на върха в историята"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп застана под светлините на Голямата зала на народа в Пекин и вдигна кристална чаша в тост за Си Цзинпин. След като отпи най-малката глътка, лицето на този, който цял живот е бил трезвен, се изкриви от видим дискомфорт, преди да предаде чашата на американски служител и да заеме мястото си на държавния банкет. Чашата беше незабавно отнесена, за да се гарантира, че ДНК-то и отпечатъците на президента няма да попаднат в китайски ръце. За президент, който обича да властва в залата, Тръмп изглеждаше неспокоен и, за пръв път, извън контрол. Той беше прекарал сутринта в разговори при затворени врати със Си като част от двудневна среща на върха изцяло според условията на китайския лидер, пише The Telegraph.

Си разби всяка илюзия за приятелско държавно посещение, когато отправи изненадващо предупреждение да се действа внимателно по въпроса за Тайван. Той дори успя да спомене "капана на Тукидид" - гръцка притча за утвърдена сила, заплашена от възхода на съперник. Това беше срещата на върха на Си - урок по контрол и шанс да покаже на света, че Китай е във възход, а САЩ трябва да си пазят гърба. Срещата на върха беше очаквана с голямо нетърпение в САЩ, като Тръмп изтъкна шансовете за няколко търговски пробива и я описа като потенциално "най-добрата среща на върха досега". Но тя започна по-благоприятно в Пекин.

Китай обяви държавното посещение едва 48 часа преди американският президент да кацне на международното летище в Пекин. Американските знамена бяха оскъдни, а местните жители проявяваха малък интерес. Китайските държавни медии практически пропуснаха всякакво споменаване на Тръмп в деня на пристигането му. На първата страница на "China Daily" във вторник - денят на пристигането на Тръмп - вместо това беше отразен разговорът на Си с Емомали Рахмон, президентът на Таджикистан.

Единственото доказателство за голямо геополитическо събитие беше открито в хотел "China World", който се беше превърнал в център за пътуващите световни медии. Това предлагаше уникална възможност за шпионите. Журналисти и американски служители пътуваха до Пекин с еднократни телефони и лаптопи, за да не компрометират източниците си. Някои го взеха по-сериозно от други.

Една телевизионна мрежа използва фалшиви кодови имена като "Бионсе" и "Рик Рос" в криптиран групов чат за допълнителна защита, което предизвика масова бъркотия. Други имаха по-спокоен подход, като използваха личните си мобилни телефони по време на срещата, сякаш това беше просто още един ден в офиса. Мнозина се шегуваха, че ще се обадят на Тръмп, чийто личен номер е в телефонните указатели на практически всеки хакер във Вашингтон, за да видят дали е донесъл телефона си. Той не го беше донесъл.

Служителите на Белия дом също бяха заменили телефонните си номера и имейл адресите си с временни акаунти като част от "цифровата изолация" за времето на двудневната среща на върха.

Личните им устройства бяха съхранени на борда на "Еър Форс Уан" в торбички на Фарадей, които блокират всички сигнали, за да ги предпазят от хакери. Когато се върнаха, за да се качат на самолета за вкъщи, ги очакваше кошче за еднократните им телефони, ПИН кодове и удостоверения. Китайските разузнавателни служби усърдно търсят всякаква информация, която може да има стойност за Китайската комунистическа партия (ККП).

В Пекин шпионите могат да четат натисканията на клавишите и екраните на устройства, които не са свързани с интернет.

Те могат дори да поемат пълен контрол над устройствата, като вмъкнат частично идентичен зловреден софтуер чрез Wi-Fi или мобилна мрежа. Когато Тръмп най-накрая се срещна със Си, и двамата бяха посрещнати от деца, размахващи цветя, за да ги приветстват в Голямата зала на народа, американският президент беше очарован.

"Бях особено впечатлен от тези деца. Те бяха щастливи, бяха красиви. Тези деца бяха невероятни", каза той в своето встъпително двустранно изявление, в което също така изрази похвала към Си.

Дипломацията често се печели с малките детайли по време на държавните визити. Президентът Тръмп показа видима привързаност към малките деца през втория си мандат. Си организира посрещане с червен килим, 21-оръдейна салютна залп и частна обиколка на Храма на небето.

И тогава дойде време за преговори с висок залог.

Войната в Иран доминираше в заглавията и накара президента да отложи посещението с няколко седмици. Белият дом се надяваше, че Китай ще купи повече соя и пътнически самолети, а може би и микрочипове. Тръмп беше довел някои от най-богатите и влиятелни хора на планетата, за да му помогнат.

Докато светът очакваше новини от срещата, друго съобщение доминираше в заглавията. Китайските държавни медии изглежда изненадаха американската делегация, когато публикуваха изказвания на Си, съдържащи сериозни предупреждения относно Тайван.

Китайският президент заяви, че спорната територия е "най-важният въпрос в китайско-американските отношения" в коментари, публикувани от държавните медии в четвъртък.

"Ако се подходи правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. Ако не се подходи правилно, двете страни могат да се сблъскат или дори да влязат в конфликт", каза той. Това би било "много опасно".

Въпреки че предупреждението приличаше на предишни такива, моментът, в който беше отправено, определи тона на останалата част от деня. По-късно стана ясно, че по време на срещата не е постигнато почти нищо по отношение на ключовите бизнес сделки. Дори сделките, които бяха сключени, не отговаряха на очакванията.

Договорената продажба на самолети "Боинг", за която Тръмп заяви, че Си е дал съгласие - около 200 самолета "Боинг 737 Макс" - беше значително по-малка от първоначално обсъжданите 500. Все пак беше постигнато известно съгласие по въпроса за Иран.

Официалният отчет на Пекин за срещата при закрити врати посочваше само, че двете страни са "обменили мнения" относно Близкия изток. Лидерите заявиха, че Иран не може да притежава ядрено оръжие и че Ормузкият проток трябва да остане отворен, макар и да не предоставиха подробности. Междувременно зад кулисите избухна хаос. Като част от усилията на китайските власти да държат под строг контрол американските си гости и да диктуват отразяването на събитието, американските репортери бяха подложени на строги ограничения.

Почивките за тоалетна бяха ограничени, а бутилките с вода и преносимите зарядни устройства бяха конфискувани.

Настроенията скоро се нажежиха, когато група китайски журналисти нахлу в двустранната среща на Тръмп със Си, като при това прегазиха помощник на Белия дом. Последва гняв и беше чуто как член на Тайните служби казва на журналиста да "се маха оттук". Малко след това агент на Тайните служби влезе в ожесточена конфронтация с китайски служител по сигурността, който отказа да ги пусне в Храма на небето с оръжията им. "Това е пълна каша", каза един от агентите.

В един от случаите журналистите се озоваха затворени в една стая, като им беше попречено да се присъединят към президентския кортеж. Моментът беше запечатан от оператор, придружаващ Брет Ратнър, режисьора на "Час пик", докато той се готвеше да заснеме четвъртата част от филмовата поредица.

Делегацията на Съединените щати най-накрая се насочи към банкетната зала, като се стараеше да прикрие нестабилните отношения. Докато гостите се наслаждаваха на пържена риба "катерица", домашната група свиреше редица местни хитове, като включи и версия на "YMCA" - любима песен на Тръмп.

Но един човек сякаш открадна шоуто - Илон Мъск. Технологичният милиардер, който беше върнат в редиците след драматичен разрив с президента през 2024 г., отблъскваше безброй молби за снимки. На някои от тях той правеше гримаси, включително на Тим Кук, главния изпълнителен директор на Apple. Американската делегация изглеждаше впечатлена от величието на Голямата зала на народа.

Марко Рубио, държавният секретар, се възхищаваше на тавана на огромната зала, в която двете страни проведоха двустранните си разговори. За да избегнат санкциите от ККП и да позволят на г-н Рубио да влезе в страната, китайците промениха името му. Той зае мястото си пред табелка с надпис "От Рубио", а не "Марко Рубио".

На втория ден Си посрещна Тръмп в градините на Чжуннаньхай, където американският президент остана впечатлен от розите. Си обеща да му изпрати семена. Няма съмнение, че те ще бъдат пресечени. Си се похвали, че само малък брой чуждестранни лидери някога са били канени в Чжуннаньхай, ексклузивния комплекс в Пекин, който е дом на китайската политическа елита - китайската Белия дом.

"Тръмп беше в добра компания", отбеляза Си. "Обикновено не провеждаме дипломатически събития тук. Дори след като започнахме да организираме такива, те все още са изключително редки", каза Си, като сякаш се опитваше да угажда на егото на Тръмп. "Например, Путин", каза Си. "Руският президент е посещавал Чжуннаньхай няколко пъти по време на предишни визити в Китай."

Повече от три часа разговори на четири очи с чай изглеждаха като малко повече от топли думи, въпреки че някои споразумения може да се материализират по-късно.

Кратък клип от срещата показа Си и Тръмп, седнали един срещу друг на величествени бели столове. Наблюдатели отбелязаха, че столът на Тръмп беше по-мек, което го оставяше на по-ниска височина, където Си можеше да го гледа отвисоко пред камерите.

Междувременно китайските държавни медии отново се задействаха, публикувайки изявление на външното министерство, в което се казва, че войната в Иран "никога не е трябвало да се случи". Тръмп се надяваше, че Си ще предложи решение за войната в Иран и търговски споразумения преди трудните междинни избори.

Американският президент заяви в интервю, заснето през първия ден, че Си е съгласен да не въоръжава Иран - нещо, което Китай винаги е отричал. Последните публични коментари на Тръмп, преди да се качи на "Еър Форс Уан", за да се върне във Вашингтон, бяха забележително безразлични.

"Това беше невероятно посещение", каза той пред репортерите. "Мисля, че от него произтече много добро и сключихме някои фантастични търговски споразумения."