България и победата на DARA на "Евровизия" влязоха в световните заглавия

Първата победа на България на "Евровизия" вече е факт!

И далеч еуфорията вече не е само сред нас, защото първото ни място се превърна в международна история. DARA спечели 70-ото издание на конкурса във Виена с "Bangaranga", донесе първия трофей за страната ни и влезе в заглавията на някои от най-големите световни медии. Официалният сайт на конкурса отчете 516 точки за България - 204 от журито и 312 от зрителския вот. Така "Bangaranga" стана песента, която спечели и двете гласувания, а преднината от 173 точки е посочена като най-голямата в историята на конкурса.

Още от първите часове след финала чуждите медии започнаха да говорят и пишат за победата в няколко посоки - като изненада, като пробив, като клубен хит, като завръщане на България след три години отсъствие и като победа, случила се в една от най-напрегнатите политически години за конкурса. И почти навсякъде звучи думата... "Bangaranga".

The New York Times я представи като заразителен денс трак с безсмислено, но работещо заглавие. В статията на Алекс Маршал, победата е описана като шокираща, защото България не е била сред предварителните фаворити. NYT отбелязва и драмата на финала - DARA е обявена за победител едва в последния момент, след като изпреварва израелския представител Ноам Бетам. Изданието поставя триумфа и на фона на напрегнато издание, белязано от протести и бойкот на пет държави заради участието на Израел.

BBC също вкара България директно в заглавията. В публикациите си британската медия съобщи, че "Bangaranga" на DARA печели конкурса с 516 точки, като бе отбелязан и болезнения за тях детайл - Обединеното кралство остава последно.

CNN също подчерта, че това е победа в политически заредено издание на конкурса. Медията описа "Bangaranga" като "зарибяващ клубен хит с изпипана хореография". В материала се отбелязва, че песента е била очаквана да се представи добре, но е станала изненадващо силна и при журито, и при публиката. CNN изведе и рекордния детайл - 173 точки преднина пред Израел, първа победа за България и първи случай от 2017 г. насам, в който журитата и зрителите избират един и същи победител.

Associated Press също видя в "Bangaranga" нещо повече от поредната евровизионна песен. Агенцията я нарече "заразителен парти химн" и отбеляза, че ритъмът и стегнатата хореография са сработили едновременно за националните журита и за зрителите. AP представя DARA като утвърдено име в България, но не и като фаворит преди финала. Медията припомни и че DARA е говорила за тревожността си и за "bangaranga" като вътрешна сила, която помага на човек да свали маската на перфектността и просто... да бъде себе си.

"Reuters" разказа как песента е омагьосала с бийт и странно име. Reuters също цитира DARA, която обяснява "Bangaranga" не като дума, а като усещане - моментът, в който избираш любовта, а не страха.

The Guardian обърна внимание на българския корен в песента. Изданието написа, че DARA описва "Bangaranga" като поп музика с фолклорни кости. В материала се припомня връзката с кукерите - древния български ритуал с маски, звънци и костюми, който гони злото. Според медията това не е просто шумен денс трак, а песен, която успява да преведе фолклорната енергия на България на езика на модерния поп.

The Independent също даде на победата по-личен и културен нюанс. Медията описа финала като напрегнат, а резултата - като изненадващ, защото Финландия и Австралия са били смятани за по-очевидни фаворити. Те цитираха и DARA, която говори за България като за малка страна с огромна културна душа, а "Bangaranga" е представена като шанс някой в Манчестър, Единбург или Брайтън да извади телефона си и да потърси повече за българската музика, литература, море и хора.

Variety, Deadline, Complex, MTV и The Hollywood Reporter също отразиха победата като голяма телевизионна и музикална новина.

И кое е най-интересното в международния отзвук? Почти навсякъде победата на нашето момиче е представена като изненада, но не като случайност. И почти всички описват DARA като артист с енергия, с хореография, с фолклорен гръбнак, с клубен звук и с песен, която не се обяснява докрай - усеща се.

И е ясно, че всички си пеят: "Bangaranga, Bangaranga..."