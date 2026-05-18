Днес облачно, слаб дъжд следобед

Максимални температури между 19° и 24°, в София - около 19°

18.05.2026 | 06:00 ч.
Снимка БГНЕС

Днес, 18 май, понеделник, облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°. Това показва прогнозата за времето на НИМХ.

По морето и планините

В планините облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо.

До края на седмицата

атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България - от североизток. Дневните температури ще са от 19-20° до 25°, малко по-ниски към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна.

