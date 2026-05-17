DARA след историческия триумф на "Евровизия": Най-сетне всичко се отплаща!

Велика и много емоционална вечер за България на "Евровизия", защото DARA донесе първа победа за страната ни в песенния конкурс с хита "Бангаранга".

Малко след полунощ на 17 май България постигна категоричен триумф като абсолютен фаворит с общо 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.

В първите думи на българската победителка след финала личаха огромното вълнение и радостта от историческото постижение.

"Беше невероятно, все още не мога да разбера дали това е мечта, някакъв сън или реалност. Благодаря на Господ за всичко, което се случва тази вечер, както и за всички научени уроци. Това е първият път, в който България печели "Евровизия", възкликна тя.

По думите ѝ отдалечаването от социалните мрежи ѝ е помогнало да се фокусира върху изпълнението си и да вложи цялото си сърце на сцената.

"Правя това от петгодишна и като си помисля за това, през което преминах през последните 10 години, най-сетне всичко се отплаща. Изключително съм щастлива и развълнувана догодина да посрещнем "Евровизия" в София", каза изпълнителката.

Според DARA "Бангаранга" е истинска песен, която носи силна енергия.

"Това е музика, която те цели директно в сърцето и ни свързва като вибрации, за да се усетим един друг. Обичам всички, които ме подкрепяха и бяха до мен в това пътешествие", допълни тя.

Певицата призна, че ще ѝ липсва сцената на конкурса.

"Малко съм тъжна, защото ще ми липсва тази сцена. Искам всичко да свърши и да се наплача, болят ме мускулите да се усмихвам. Всички българи заслужават да получат видимост на голямата платформа на "Евровизия", каза още DARA.