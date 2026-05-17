Терзиев опъва червения килим за DARA, София e най-подготвения град за "Евровизия 2027"

Браво, DARA, браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа. Гордеем се с теб. И, да, ще има червен килим", написа столичният кмет Васил Терзиев.

"Тя заслужава тържествено посрещане. Това е изключителен успех, DARA има изключителна воля и талант. Въпреки всичките тежки думи и опити за скандали, тя успя и ни дари с усмивки", каза Терзиев.

По думите му реакциите от чужбина показват колко силен е ефектът от успеха на българската певица.

"Виждате какво е отношението на хора от други държави към нейния успех и към България. Само може да се гордеем с постижението", добави той.

DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия" с песента "Bangaranga", а страната ни ще бъде домакин на конкурса през 2027 г.

"София е най-подготвеният град"

Терзиев посочи, че столицата вече е показала, че може да организира големи международни събития.

"Видяхте с "Джиро д'Италия" - изключително представяне", каза той.

Кметът подчерта, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, но общината работи постоянно по тяхното решаване.

"И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на "Евровизия", подготовката ще бъде на ниво. Ние ще се борим за това, разбира се", заяви Терзиев.

Той беше категоричен, че София е най-добре подготвеният град в страната за подобно събитие.

Според него подобни международни прояви са важни не само заради туристите, които пристигат за няколко дни, а защото популяризират България в дългосрочен план.

Терзиев коментира и проблемите на София

Кметът заяви, че в столицата има спад на престъпността, макар да се отчита лек ръст на загиналите при пътнотранспортни произшествия. По думите му общият брой на катастрофите е намалял.

По темата за трагичния случай във Витоша Терзиев каза, че очаква допълнителна информация, но засега всичко сочи към нападение от животно.

Той коментира и проблема с паркирането в София, като посочи, че се очаква съдебно решение за зоните за паркиране.

"За нас е много важно тази реформа да се случи, защото така ще се регулира частично паркирането", каза кметът.

Терзиев изрази надежда да започне реализацията на програмата за т.нар. "кални точки", както и публично-частни партньорства за изграждане на многоетажни паркинги.

"Голямата ни битка като град е да намерим причина да слезем от колите. Затова инвестициите в градския транспорт са толкова важни", заяви той.

Той коментира ситуацията и с яслите и детските градини: "Недостигът на места в детските градини и яслите в София пада всяка година, тази година е под седем хиляди, като над пет хиляди от недостигащите места са в яслените групи."

Паметникът на Съветската армия и бъдещето на "Шишман"

Васил Терзиев коментира пред Нова тв и темата за Паметника на Съветската армия, като подчерта, че целта на общината е пространството да стане символ на обединение, а не на разделение.

Според него паметниците трябва да бъдат съхранени, но не непременно на сегашното им място.

"Може да бъде направен музей, например на Бузлуджа, но Княжеската градина да има друг смисъл и да бъде изпълнена с друго послание", каза Терзиев.

По повод опасенията за ново строителство на ул. "Цар Иван Шишман" кметът заяви, че духът на района трябва да бъде запазен.

"Надявам се там да не се появи нова 5-етажна сграда", посочи той.

За проекта за 22-етажна сграда в "Младост" Терзиев заяви, че темата е свързана с баланса в развитието на районите и че промяната на градоустройствените планове не е лесен процес.

Кметът коментира и дисциплинарното уволнение на директора на "Гробищни паркове", като заяви, че документите вече са предадени на прокуратурата заради установени административни нарушения.