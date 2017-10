Защо Samsung си легна с врага си от Apple

Титаните на пазара на смартфони Apple Inc. и Samsung Electronics Co. са конкуренти на една от най-големите арени на потребителски продукти. Но когато iPhone X дебютира на пазара през следващия месец, и двете компании ще се надяват той да пожъне успех, пише в свой анализ The Wall Street Journal.

Неочакваното разкритие отразява динамиката на отношенията на любов и омраза, които маркират едно от най-необичайните взаимоотношения в бизнеса днес. Докато всяка компания се надпреварва в усилията си да накара потребителите да си купят нейните устройства, гигантският бизнес на Samsung с компоненти ще генерира приходи за милиарди долари, осигурявайки екрани и чипове с памет за най-високия клас нови iPhone - части, за които Apple разчита за своя най-важен продукт.

Всъщност, анализ, извършен от Research Market Research за The Wall Street Journal, установява, че Samsung вероятно ще получи с около 4 млрд. долара повече приходи, произвеждайки части за iPhone X, отколкото от компонентите, които произвежда за собствения си флагман Galaxy S8 за идните 20 месеца, след като новият iPhone започне да се продава на 3 ноември. По-голямата част от продажбите на новия смартфон ще се осъществят през първите 20 месеца след дебюта му.

Counterpoint очаква Apple да продаде 130 милиона броя iPhone X до лятото на 2019 г., като Samsung ще спечели от всеки по 110 долара, докато продажбите на Galaxy S8 се очаква да достигнат 50 млн. броя, като по този начин Samsung ще спечели 202 долара от компоненти, като дисплеи и чипове, през първите 20 месеца от продажбите, според оценки въз основа на прогнозните данни за материалите. Анализът на Counterpoint включва продажбите на части от страна на Samsung Electronics и два филиала на Samsung, които произвеждат батерии и кондензатори.

Изводите от изследването показват силно зависима корпоративна връзка, която доминира на тази най-висока точка на глобалния пазар за мобилни устройства.

„Това са две от най-големите компании на планетата, дълбоко свързани и директно конкуриращи се", казва Дейвид Йофи, професор в Harvard Business School, който изследва Apple и е член на Борда на директорите на Intel Corp.

Apple и Samsung се очаква да бъдат двете най-печеливши компании в света през 2017 г., с изключение на китайските банки, според S&P Global Market Intelligence. И те ще зависят един от друг, за да постигнат това. Apple се нуждае от частите на Samsung, за да произвежда своя iPhone, който генерира две трети от приходите в размер на 215,64 млрд. долара на базираната в Купертино, Калифорния, компания през фискалната 2016 г., показват данни на инвестиционната банка CLSA. Samsung се нуждае от поръчките на Apple за доставки на компоненти за насърчаване на своето поделение, който е реализирало около 35% от общите приходи от около 195 млрд. долара през миналата година.

Samsung и Apple отказват да коментират материала.

Бизнес конкурентите понякога зависят един от друг. LG Electronics Inc. например произвежда собствени домашни уреди, като същевременно работи съвместно с General Electric Co. Петролните концерни Royal Dutch Shell PLC и Exxon Mobil Corp. се конкурират за сондиране на някои пазари, но са партньори на други.

Но сложната връзка между Apple и Samsung е уникална. Тясното им сътрудничество започна преди повече от десетилетие. Лий Джей Ян - внукът на основателя на Samsung - лично договори с основателя на Apple Стив Джобс доставките на флаш памет за iPod, разказват източници, запознати с въпроса.

Свързването се задълбочи, след като Apple навлезе на пазара на смартфони. Огромното търсене на части от Apple, която продава повече от 200 млн. iPhone на година - ограничава възможностите за доставчици. Samsung е един от шепата производители на полупроводници, които могат да произведат малък чип, натъпкан с допълнителен капацитет за паметта. И това е единственият значителен производител на OLED панели, ползвани от Apple за екрана на новия iPhone X.

Стига се дотам, че по време на заседания на Борда на директорите някои мениджъри на Samsung казват на присъстващите, които изваждат iPhone от джоба си: „Това е добре, те са нашият най-добър клиент", разказват източници, запознати с въпроса.

Служителите на Samsung често наричат Apple с кодови имена. Един от най-популярните е "LO", накратко за "Lovely Opponent". Кодът на Apple за Samsung, междувременно, е Samsung, поясняват хора, които са запознати с темата. Служителите на производителя на iPhone често критикуват устройствата на конурента, сочейки недостатъците на софтуера и хардуера, но при закрити врати.

Взаимоотношенията се промениха драстично през 2011 г., когато Apple обвини Samsung за предполагаемо нарушение на патенти, твърдейки, че Galaxy S копира дизайна на iPhone. Samsung се противопостави на Apple със собствените си твърдения за нарушение на патенти. Стив Джобс нарече това "термоядрена" юридическа война.

Шест години по-късно делото в САЩ е неразрешено. Федерален апелативен съд ще определи през този месец дали е необходимо ново съдебно дело за разрешаване на случая, при който Samsung оспорва почти 400 млн. долара, които следва да плати на Apple за нанесени щети на нарушение на дизайна.

Samsung Electronics се управлява от трима главни изпълнителни директори, като отделянето на отговорностите създава според компанията достатъчно дебела защитна стена между смартфоните и компонентните устройства.

Междувременно Apple ще се стреми да намали зависимостта си от веригата за доставки на Samsung, смятат анализатори от индустрията. Най-късно до 2019 г. трябва да се постигне и диверсификация при производството на OLED дисплеи.

Калифорнийският концерн насърчава други производители да изградят производствени заводи за OLED, казват хора, които са запознати с усилията, включително мениджъри на Sharp Corp. и Japan Display Inc. Компанията подкрепи и предложението на Bain Capital за бизнеса с чипове на Toshiba Corp., алтернативен доставчик за този пазар.

Но засега двата конкурента си остават близки.

Apple и Samsung изсмукват почти 95% от печалбите на смартфон пазара според данни на Strategy Analytics. Те могат да вкарат тези приходи в научноизследователска и развойна дейност и маркетинг, като това би им дало предимство пред по-малките играчи на смартфони, казва Нийл Мавстън от Strategy Analytics. Apple също така може да използва огромния си размер, за да изкупува компоненти, усложнявайки тази задача за останалите играчи на пазара.

„Но да спиш с врага, поне засега, може би е по-добрата стратегия за тях, отколкото да се мразят", казва Си Уи Чън, анализатор от базираната в Сеул Nomura.

