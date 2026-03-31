Милиардерите изстрелват AI в космоса и това може да бъде опасно

Изкуственият интелект може често да изглежда абстрактен, но най-големите му проблеми са изцяло физически. Въпроси как да се произведат достатъчно компютърни чипове, за да вършат действително необходимата работа, къде да се поставят, когато са произведени и как да се захранват и охлаждат, след като са на мястото си. Но през последните месеци някои експерти смятат, че може би са намерили отговора на тези трудни въпроси – в космоса.

Поне на пръв поглед има достатъчно място в космоса. И достатъчно енергия, като се има предвид, че Слънцето грее през цялото време, както и много начини за охлаждане на чиповете, когато изразходват тази енергия. Това може да е точното място, от което се нуждаят техмилиардерите, докато търсят нови места за разполагане на оборудването, необходимо за новото бъдеще, задвижвано от изкуствен интелект.

Но космосът също си има своите проблеми. Стигането до там е изключително трудно. А бързането на човечеството да използва възможностите, предлагани от ниската околоземна орбита – не само за изкуствен интелект, но и за интернет комуникации като Starlink на Илон Мъск, управляван от SpaceX – означава, че може да се сблъскаме с изцяло нови видове опасности.

По-рано този месец Nvidia обяви, че стартира "космически изчисления“ – нов план за извеждане на изкуствен интелект в орбита. За целта компанията построи "Space-1 Vera Rubin Module“ – хардуер, специално създаден за извеждане в космоса. Той е специално построен, за да функционира в "орбитален център за данни“ или ODC, който е точно като огромните складове за компютри, но на Земята.

"Космическите изчисления, последната граница, са настъпили. Докато разполагаме сателитни съзвездия и изследваме по-дълбоко космоса, интелектът трябва да живее там, където се генерират данни“, каза в изявление Дженсен Хуанг, основател и главен изпълнителен директор на Nvidia.

Част от тази работа е за сравнително простата задача на изкуствения интелект в космоса, извършването на космически операции. Като направят сателитите автономни, например, те са в състояние да действат по-бързо и се нуждаят от по-малко участие от инженери на Земята. Това може да включва позволяване на сателитите, които в момента фотографират Земята, сами да обработват данните, които събират, което означава, че не е необходимо да бъдат в постоянен и потенциално бавен или ненадежден контакт със Земята, както и да им се позволи да работят с данните си в реално време.

Nvidia предложи множество начини, които биха могли да работят. Това би ни позволило да реагираме по-добре на бедствия и промени в околната среда, например, като използваме изкуствен интелект за незабавно откриване на неща като горски пожари или нефтени разливи; по-добри прогнози за времето, като позволим на сателитите да вършат собствената си работа; и да наблюдаваме критична инфраструктура, като например транспортни мрежи, отгоре.

По-интелигентните сателити биха могли да позволят на самите сателити да работят по-добре. Европейската космическа агенция и други организации финансират работа за внедряване на изкуствен интелект в сателити, за да могат те да подобрят изображенията, които правят, както и да контролират по-добре ориентацията и посоката си в космоса.

Но не цялата тази работа, която се извършва в космоса, е за космоса. Тези, които тласкат изкуствения интелект в космоса, се надяват, че един ден той може да стане полезен и за тези от нас, които все още са на Земята.

Мини версия

Това е планът, предложен от Илон Мъск, който също така демонстрира собствените си планове за изстрелване на ODC от SpaceX, които да захранват плановете му за xAI, две от неговите операции, които наскоро бяха обединени в една компания.

Предложените от Мъск сателити са огромни. Този месец той показа планове за огромни центрове за данни и въпреки че не беше точен относно действителния им размер, той посочи, че те ще бъдат по-дълги от 125-те метра на ракетата Starship. По-голямата част от огромния им размер е съставен от огромни слънчеви панели, които да ги захранват. Това са само "мини“ версии, предположи той, оставяйки пътя за още по-големи.

Шефът на SpaceX има опит с обещаващи научнофантастични бъдещи проекти, които не се случват в обещания срок. Но той каза, че е "уверен, че това е осъществимо“. "Не е необходима нова физика или невъзможни неща, за да се стигне до там“, каза Мъск.

Един проблем обаче може да е, че в космоса не е останало чак толкова много място. Експертите вече са обезпокоени от огромното количество обекти в ниска околоземна орбита и начина, по който те биха могли да се сблъскат един с друг, както и да блокират погледа ни към небето. Избягването на това е породило цяла индустрия за "управление на космическия трафик“.

Синдром на Кеслер

Ако всичко това се обърка, може да има катастрофални последици. През 1978 г. учените от NASA предлагат едноименния синдром на Кеслер – сценарий, при който в космоса има толкова много спътници, че те се сблъскват един с друг и започват каскада, която може да запълни пространството около Земята с отломки, които не само унищожават съществуващите спътници, но и правят невъзможно безопасното изстрелване на нови или хора.

Тази загриженост става все по-реална, тъй като броят на спътниците се е увеличил експоненциално, а избягването ѝ става все по-трудно, тъй като все по-голям брой организации, включително частни компании, се стремят да заемат повече място в космоса.

Оказва се, че космосът не е толкова голям, колкото си мислим. Но това не изглежда да спира индустрия, която отчаяно се нуждае от нови места за поставяне на компютрите си, както и от нови начини за захранването и охлаждането им. Изкуственият интелект се насочва към орбита.