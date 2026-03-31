Удар по портфейла на Путин: Как Украйна разби тайната икономическа схема с Иран

Огнената стена в ценния руски нефтен пристанищен комплекс Уст-Луга изпрати стълбове дим във въздуха, толкова високи, че можеха да се видят от Финландия. Най-голямата атака на Украйна срещу Русия тази година обхвана резервоари за съхранение на суров нефт и петролни продукти, както и товаро-разтоварно оборудване, оцветявайки небето над пристанището на Балтийско море в оранжево в сряда. Дроновете бяха проникнали през последователни слоеве на руската противовъздушна отбрана, обхващащи Брянск, Смоленск, Псков и Санкт Петербург по време на 620-милното си пътуване, преди да нанесат удари, които изглеждаха като преки попадения.

Вторият удар по ключов нефтен обект за няколко дни беше не само срамна провал на отбраната за Русия. Докато пламъците бушуваха в терминала, те изгаряха и хазната на Кремъл, като Украйна изчерпваше критичен източник на приходи, когато Владимир Путин се нуждаеше от него най-много. В знак за опасенията на Путин относно нестабилната икономика на страната, руският президент е свикал олигарсите на закрита среща в четвъртък вечерта, за да ги помоли за дарения, с които да подкрепи бюджета за отбрана.

Според „Файненшъл таймс“ поне двама бизнесмени са заявили, че са готови да дадат принос за военните усилия на Русия, тъй като Путин намекна, че няма да се оттегли от Украйна, докато останалата част от частично окупирания източен регион Донбас не попадне в ръцете на Русия.

Обръщането на Путин към руските елити за финансиране на кръвопролитието говори за напрежението, пред което е изправена икономиката му, докато войната навлиза в петата си година.

Преди началото на войната с Иран на 28 февруари приходите на Русия от нефт и газ бяха спаднали с 47% спрямо предходната година, барелите се продаваха на Индия на една трета от пазарната цена, а националният дефицит вече беше достигнал 91% от целта за 2026 г.

Анализаторите се питаха колко дълго Путин ще може да поддържа скъпата си война, като военните разходи се забавят, тъй като финансите са ограничени.

Но откакто САЩ и Израел започнаха войната с Иран, Москва печели около 760 млн. долара (560 млн. лири) на ден от продажби на нефт и газ, като общата сума за март възлиза на почти 24 млрд. долара.

Благословена с растящо търсене, облекчени санкции и незасегната от затварянето на Ормузкия проток, Русия се очертава като неочаквания победител в конфликта с Иран, печелейки от паниката на пазара, лишен от около една пета от доставките си.

Москва разчита на петрола и газа за повече от 60% от износа си

и почти една трета от държавните си приходи, а забележителният обрат се оказа благодат за руската икономика и военните амбиции.

Това също така предизвика типичните самодоволни изявления от Кремъл, които дразнят Европа с предложения за възобновяване на доставките на петрол към континента.

Украйна се опасяваше, че недостигът на енергия може да принуди Запада и Москва да се сближат и да укрепи позициите на Путин на бойното поле и в преговорните зали.

Белгийският министър-председател призова за „разумна“ нормализация на отношенията с Русия, за да „възстанови достъпа до евтина енергия“, по-рано този месец.

Но сега Украйна нанесе тежък удар на възродената Русия с ударите си по енергийната инфраструктура. С яростната си кампания срещу отдалечените обекти Киев се надява да гарантира, че допълнителни милиарди няма да достигнат до Кремъл. В резултат на атаката в сряда, както и на предишните повреди по тръбопроводите и серията от скорошни конфискации на танкери, около 40 процента от руския капацитет за износ на петрол беше спрян тази седмица.

Според доклад на Ройтерс това беше най-тежкото прекъсване на доставките на петрол в съвременната руска история. Дни по-рано Уст-Луга и съседният износен център Приморск, които заедно обработват 1,7 милиона барела петрол на ден, бяха принудени да преустановят дейността си поради обстрел с дронове. Затрудненията в износа, причинени от ударите с дронове, могат да изложат на риск 400 000 барела дневно в четири руски рафинерии – Кириши, Ярославъл, Москва и Рязан, съобщи Ройтерс в четвъртък.

Русия се опита да настоява, че щетите са незначителни в строго охранявания Приморск, най-големият й център за износ на петрол на Балтийско море.

Сателитните снимки обаче сочат друго, като показват поне четири съсипани резервоара за съхранение на петрол, от които се издига гъст черен дим.

А Киев не дава признаци, че ще отслаби усилията си. Рано в четвъртък украинските сили за безпилотни системи потвърдиха, че са нанесли удар по рафинерия за износ в Кириши, на малко над 100 км от Санкт Петербург. Заводът преработва 6,6% от общия обем на рафинирането на петрол в Русия, около 350 000 барела на ден, според Ройтерс.

Няколко часа по-късно морски дрон атакува санкциониран танкер за суров нефт близо до Босфора в Истанбул, който беше отплавал от руското пристанище Новоросийск с един милион барела суров нефт, почти пълен товар.

Украйна води кампания за дълбоки удари срещу руската нефтена и газова промишленост от повече от две години, с цел да изчерпи военния бюджет на Кремъл, като го отреже от индустрията, която го обогатява.

Но атаките изглежда се засилват, тъй като Украйна разширява производството си на оръжия.

През първите два месеца на 2026 г. в Русия бяха нанесени над 40 удара,

предимно по нефтената и газовата инфраструктура, което е двойно повече от броя на атаките през 2025 г.

Максим Безносюк, експерт по стратегическа политика, специализиращ в Русия и Украйна, заяви, че Киев е увеличил успеха си, като е разширил фокуса си от рафинериите към „нефтената система, която Русия използва за преработка, транспорт и износ на суров нефт“.

„Това е сериозно развитие, защото в противен случай по-високите световни цени на нефта биха дали на Кремъл повече възможности да поеме разходите по време на войната“, каза той пред The Telegraph. „На практика по-широкият ефект изглежда е, че това затруднява Кремъл да превърне напълно настоящото покачване на цените в допълнителни разходи за военни действия.“

Въпреки това Безносюк предупреди да не се разглежда кампанията като „нокаутиращ удар“.

Украйна е разгърнала огромен арсенал от боеприпаси за ударите, включително ракети „Нептун“ и „Фламинго“; безпилотни летателни апарати за далечни удари FP-1 и „Лиути“; както и ракети за безпилотни летателни апарати „Палианциа“, „Рута“ и „Пекло“.

Смята се, че именно дроновете FP-1, произведени от Fire Point, украинския стартъп в областта на отбраната, са отговорни за около 60 процента от ударите в дълбочина на територията на Русия.

Въведени през 2024 г., еднопосочните дронове струват малко над 40 000 лири всеки, което ги прави няколко пъти по-евтини от заплашителните черни Shaheds с делта-крила, които Русия използва за бомбардиране на енергийните съоръжения на Украйна.

Всеки FP-1 носи модулна бойна глава, която тежи между 60 кг и 120 кг и може да изминава разстояния до 995 мили. За да се позволи бързо производство на големи количества, както и за да се намали засичането от радара, дронът е изработен от епоксидна смола и лазерно изрязан шперплат.

Откритият офис на стартъпа в стил Силициева долина е украсен с фигурки от „Междузвездни войни“ и огромен пухкав фламинго – препратка към флагманската крилата ракета с голям полезен товар и дълъг обсег на Fire Point, представена миналата година.

Ирина Терех, изпълнителен директор и главен технолог, заяви, че дроновете и ракетите на компанията са нейният начин „да изпрати послание“ към Русия.

Тя каза, че компанията е преодоляла „психологически праг“, за да произвежда на ниска цена оръжията, от които Украйна отчаяно се нуждае, така че страната да не бъде принудена да разчита на съюзниците си за неопределено време.