Къде ще дават мачовете от Световното по футбол

Мондиал 2026 ще бъде излъчван в България само от БНТ

31.03.2026 | 06:30 ч.
Снимка ФИФА

Мондиал 2026 ще бъде излъчван в България само от Българската национална телевизия. Това обяви новият генерален директор Милена Милотинова в интервю за обществената медия.

„Ще предаваме пряко всичките 104 мача от Световното първенство по футбол, половината от тях – в гледано време. БНТ ще има три екипа, които ще обикалят най-горещите точки и ще отразяват от първо лице.

Отделно ще има коментатори за мачовете и специални студиа“, заяви Милотинова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

