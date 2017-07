Нов пожар в Лондон – гори незавършен жилищен комплекс

Около 80 пожарникари се опитват да се справят с огъня в недовършения жилищен комплекс "Bow Wharf" на улица "Мейс" в източната част на Лондон, съобщиха в Twitter от пожарната служба в британската столица. Не се съобщава за жертви.

Пожарът е избухнал в новостроящ се луксозен комплекс и все още няма нанесли се жители.

Огънят се разпали в четвъртия етаж на пететажна сграда. Снимки на в. "Дейли Експрес" показват, че пожарът вече е обхванал цялата сграда, съобщи БНТ.

Местните власти са с повишено внимание след 14 юни, когато пожар унищожи 24-етажната сграда „Grenfell Tower”, дом на почти 600 души. Най-малко 80 загубиха живота си, а десетки бяха ранените.

Правителството на Великобритания нареди да се проучи степента на устойчивостта на всички високи сгради в страната.

Flames from new flats under construction (nearing completion) at Bow Wharf, E3, Tower Hamlets.Thankfully no one has yet moved into the flats pic.twitter.com/vms7FDScct