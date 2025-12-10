Стрелба по патрул на Мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан

Мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха днес, че израелските сили са изстреляли няколко картечни залпа близо до техен патрул, разположен до определената от ООН демаркационна синя линия, като изстрелите не са взели жертви, предаде ДПА.

"Атаки срещу или близо до мироопазващи сили представляват сериозно нарушение на Резолюция 1701", съобщи ЮНИФИЛ, като призова Израел да спре това, което силите на ООН наричат агресивно поведение срещу сили, упълномощени да поддържат стабилността по границата. Резолюция 1701 сложи край на войната в Ливан през 2006 г., напомня ДПА.

Според съобщението на ЮНИФИЛ, силите на ООН са патрулирали днес близо до село Сарда, когато израелски танк "Меркава" е открил огън.

"Един залп от 10 изстрела е бил произведен над патрула, като е бил последван от допълнителни залпове от 10 изстрела близо до него", гласи съобщението на ЮНИФИЛ. От мироопазващите сили поясняват, че както танкът, така и патрулът са се намирали по това време на ливанска територия.

ЮНИФИЛ веднага се свърза с въоръжените сили на Израел, за да настоява за прекратяването на стрелбата.

Инцидентът се случи в период на израелска военна активност по ливанско-израелската граница, където Израел поразява почти ежедневно позициите на проиранската ислямистка групировка "Хизбула", отбелязва ДПА.

Израел и "Хизбула" се споразумяха да сключат примирие през ноември 2024 г. след повече от година на трансгранични сражения, въпреки че оттогава и двете страни многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Ключов елемент от споразумението за прекратяване на огъня е разоръжаването на "Хизбула", което е политически чувствителен процес, който Ливан се опитва безуспешно да разреши от десетилетия насам.