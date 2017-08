Може ли Русия да създаде плазмена бомба като САЩ?

На всички държавни нива отдавна говорят, че трябва да се развива частно-държавното партньорство. Но засега то се развива успешно само в чужбина, пише руското издание "Независимое военное обозрение"*. Най-ярък пример е космическата техника за овладяване на Марс, създавана от частната компания "Спейс експлорейшън текнолъджис" ("Спейс екс" - SpaceX). Неин основател е канадско-американският инженер, предприемач, изобретател и инвеститор Илон Мъск, същевременно съсобственик, генерален директор и главен инженер на компанията - оттук следва, че знае какво да се прави, как да се прави и как от направеното да се извличат печалби.

Друга частна компания, "Дженерал атомикс" от Сан Диего, съобщи в сайта си на 31 юли, че има готовност да изпробва на военния полигон "Дъгуей" пълнофункционален прототип на релсотрон собствена конструкция с мощност 10 мегаджаула.

Многоцелевото електромагнитно оръдие със среден обсег (Multimission Medium Range Railgun Weapon System - MMRRWS) включва високоенергиен импулсен силов контейнер, пускова установка, хиперзвукова хибридна ракета и технология за управление на огъня. Комплексът има далекобойност до 100 км, ракетата излита с начална скорост над 6000 километра в час. MMRRWS се разработва със средства на фирмата, инвестирала в проекта от 2007 г. близо 50 милиона долара. Освен че анонсираните характеристики са по-добри от тези на традиционните артилерийски системи, MMRRWS ще намали разходите. Според говорител на "Дженерал атомикс" една ракета прехващач може да струва няколко милиона долара, а ракетите за релсотрона ще излизат по 25 до 50 хиляди долара. С други думи компанията е вложила десетки милиони, но постигне ли успех, ще получи десетки милиарди печалба.

В Русия няма милиардери, готови да инвестират в оръжейни системи, граничещи с фантастика, или в разработване и строеж на космически кораби. А и никой няма да пусне частника да припари до тази тематика. Остава му само да измисля пето колело за количката, с която разкарват ракетите. Един учен също няма как да спечели от подобно сътрудничество. Дори ако извади голям късмет и се види лауреат на държавна награда, ще разчита най-много на петнайсет хиляди рубли** отгоре към пенсията за старост. И то ако не е работещ пенсионер.

Някои ракетно-космически предприятия в Русия се оглавяват от милионери, но те получават милионите си за чиновническа работа, а не за конкретни проекти и за пускането им в серийно производство. Съответно нямат нито желание, нито смелост, за да предлагат инициативи.

Може би затова мнозина запомниха павилиона на "Роскосмос" от приключилото изложение МАКС-2017 с макетите на недостроения космодрум Восточний, на несъществуващите космически ракети от серията "Ангара", на съветската станция "Луна-24", летяла до нощното ни светило преди над 40 години, и с отличните меки мебели, разположени в голяма част от павилиона за удобство на бизнес преговорите.

Точно преди година, на 9 август, научно-популярното сп. "Ню сайънтист" помести статия, озаглавена "Военновъздушните сили на САЩ искат да бомбардират небето с плазма чрез мънички сателити" (US Air Force wants to plasma bomb the sky using tiny satellites).

Отдавна се подозира, че американците изпробват нови оръжия въз основа на плазмени ефекти. Подозренията се засилиха през 2011 г., когато Русия внезапно изгуби космическата си станция "Фобос-Грунт". Както заяви пред Интерфакс източник от космическия отрасъл, експертите решиха, че апаратът е аварирал най-вероятно под влияние на плазмено формирование в земната магнитосфера. Имаше дори заподозрян диверсант - американски радар.

Тогавашният шеф на "Роскосмос" Владимир Поповкин призна, че версията не бива да се пренебрегва. "Не ми се ще да обвинявам никого, но днес има твърде мощни средства за въздействие върху космическите апарати", каза Поповкин. САЩ впрочем категорично отхвърлиха обвиненията, но отказаха да участват в разследването. Статията в "Ню сайънтист" обаче донесе нови подозрения, че се използва плазма срещу летателни апарати.

Може ли Русия да създаде аналогични оръжия? Стана ясно, че може. Предложение в този смисъл бе изпратено до Научно-техническия комитет (НТК) към Военнопромишлената комисия на Руската федерация. Нещо повече, става дума за малко устройство, изпробвано вече по време на Съветския съюз. То създава плазмени образувания с диаметър стотици километри. Щом попаднат в такава зона, летателните средства излизат от строя, а балистичните ракети се самоликвидират заради смущения в електрониката. Изследванията били организирани с цел да се проучи влиянието на слънчевия вятър върху летателни апарати.

Как реагира НТК? Доста оригинално: отказа да разгледа проекта с мотива, че авторът нямал от онези листчета с номер и дата - допуск до информация, класифицирана като държавна тайна. Е не, хартийката естествено няма вина, че великата руска бюрократична стена разделя науката от прогреса.



