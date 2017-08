Brexit ли? Стотици българи пак ще учат на Острова

Над 550 български първокурсници, приети да учат от тази есен в университети във Великобритания, получиха днес ценни указания и пакети с документи за регистрация, настаняване и кредитиране на образованието им в Англия. Това съобщиха от международния проект "Световно образование", с който традиционно пътуват между 60 и 80 процента от българските студенти във Великобритания.

В София днес се е състояла среща между българските първокурсници в британските университети, като на нея бъдещите колеги от един университет са се запознали още преди да отпътуват от България.

Учебната година в британските университети се открива между 15 септември и 7 октомври, докогато първокурсниците трябва да са свършили основни технически изисквания, за да започнат обучението си.

От тази есен българи ще се обучават в над 100 британски университети, като най-предпочитаните са Ковънтри /Coventry University/, за където ще отпътуват над 80 българи, 31 български студенти очаква лондонският Гринуич /University of Greenwich/, а над 20 българи ще посрещнат от тази есен елитните - Абърдийн /University of Aberdeen/, Ланкастър /Lancaster University/, университетът Уестминстър /University of Westminster/ и разположеният на брега на океана и предпочитан от българи - Портсмут /University of Portsmouth/.

Във Великобритания младежите са предпочели да изучават специалности като "Изкуства и дизайн", по която ще се обучават над 100 българи, "Международен бизнес мениджмънт", по която кандидатите са нараснали три пъти в сравнение с миналата година и са над 90. Предпочитани също от нашите първокурсници са специалностите "Компютърни науки", "Медии и комуникации", "Психология", "Политически науки", "Архитектура" и "Правни науки".

Според образователните консултанти интересът към образованието в Англия остава непроменен след Брекзит, тъй като условията за кандидатстване за българи все още не са променени. Британското правителство потвърди прием при същите условия и за новата 2018 г., поради което през тази есен се очаква "бум" на кандидатите за Острова, тъй като финансирането на обучението им там е гарантирано за пълния период на обучение. Очакванията са студентите, които са отлагали обучението си в Англия, също да кандидатстват, за да се възползват от сегашните условия за прием.

През последните пет години документи за обучение във Великобритания подават средно между 2150 и 2300 българи, от които между 1200 и 1500 са с успешен прием. От влизането си в ЕС до сега България е в "Топ 10" на европейските страни с най-голям брой студенти за Англия, като изпреварва страни с голямо население като Румъния и се нарежда заедно с Германия, Испания и Италия.