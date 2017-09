Трус от 7,4 по Рихтер удари в южната част на Мексико

Мощен трус беше усетен в Мексико. По данни на Европейския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд от 7,1 по Рихтер. Според американския Геофизичен институт трусът е бил с магнитуд от 7,4 по Рихтер.

Епицентърът на труса е в южната част на Мексико, на 8 километра югоизточно от Антенсинго в щата Пуебла, на дъбочина 51 километра.

Трусът предизвика паника в столицата на Мексико и хиляди хора избягаха на улицата.

Засега няма данни за жертви и материални щети.

Преди по-малко от 10 дена трус със сила от 8 по Рихтер удари край бреговете на Мексико, в Тихия Океан. В следствие на труса над 90 човека загубиха живота си.

Днешният трус става и на годишнината от мощно земетресение, което през 1985 г. нанася сериозни разрушения в града.

Friend sent this video from Mexico City. Reports of buildings collapsing after 7.4 magnitude tremors hit Mexican capital. #mexicoearthquake pic.twitter.com/qve5FbxINw