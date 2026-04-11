Ирена Георгиева: Оптимисти сме за предстоящия летния сезон

Служебният министър на туризма Ирена Георгиева коментира актуалните предизвикателства пред сектора – от геополитическата нестабилност до цените и очакванията за летния сезон.

Пред БНТ Георгиева подчерта, че празниците са време както за размисъл, така и за пътувания. Геополитическите конфликти обаче вече оказват пряко влияние върху туристическия сектор, особено при пътуванията към Близкия изток.

"За точни цифри не можем да говорим, но всъщност изпитахме явлението на военните действия по няколко начина. Ако си спомняте първите дни на военните действия, което беше началото на март, бяха прекратени множество пътувания, които бяха планирани даже до края на този месец - април, в Близкия изток, в Обединените арабски емирства, в държавите от района. Спомняте си, че имаше и евакуационни полети, които държавата организира. Всичко това са потенциални загуби за туроператорите, които осъществяват изходящ туризъм", обясни служебният министър.

Според Георгиева проблемът засяга и ликвидността на туроператорите, тъй като плащанията вече са направени към доставчици, но сумите трябва да бъдат възстановени на клиентите. Министърът обаче подчерта, че туроператорите са задължени да възстановят средствата на клиентите си.

“Механизмът с ваучерите е нещо, което в момента планираме и сме сезирали ЕК да бъде допуснато като възможност, защото по директива туроператорите трябва да възстановят средствата в 14-дневен срок след изявеното желание от страна на туриста. А нали разбирате, че тези средства не са от тях, те са предплатени на техните доставчици и този оборот не се е завъртял. Всъщност актуализираната директива за пакетните пътувания, която вече е гласувана и приета, дава такава възможност. Попитали сме ЕК можем ли да приложим този механизъм, преди да бъде транспониран в Закона за туризма”, добави министърът.

На фона на нестабилността в други региони, се наблюдава пренасочване към европейски дестинации.

"Наблюдаваме такъв процес. Има такова нещо. Действително нашите основни пазари са европейски, ориентират се към европейски дестинации. И в този смисъл България има възможност. И действително, работим в тази посока”, каза Георгиева.

Цените в евро

Темата за цените остава ключова, особено в първата година с евро в туризма. Според Георгиева еврото не е повлияло на цените на туристическите пакети. “На консумативите, т.е. на частите, които създават туристическия пакет. Генерално инфлацията като продукт, а не самото евро конкретно", обясни министърът на туризма.

Според Георгиева увеличенията трябва да останат в разумни граници. “След поредицата от кризи – пандемията, войната в Украйна и новите конфликти – секторът вече е по-адаптивен. Аз мисля, че туристическият бранш притежава това качество. За да могат да дадат бонуси, ще дадат отстъпки, ще дадат оферта, ще дадат промоция на почивките, така че да може да си запазят резервациите”.

Работна ръка

Друг основен проблем е работната ръка по време на летния сезон. Разчита се повече на чуждестранните работници от трети страни. "За миналата 2025 година са били издадени 24 000 разрешителни за работници в сферата на туризма. А тази 2026 година, само за първото тримесечие, са издадени 12 000 разрешителни от Агенцията по заетостта", обясни служебният министър.

Въпреки това, Георгиева подчерта, че това не е устойчиво решение. "Трябва да създаваме имидж на професиите, за които обучаваме ученици, за които обучаваме студенти".

Според министърът фокусът трябва да се измести от цената към качеството. "В момента въпросът за това каква дестинация е България не бива да се поставя по начина евтина дестинация ли е България, а струва ли се да посетим България”, посочи Георгиева.

В края на разговора министърът каза, че все пак е положително настроена към предстоящия летен сезон,

"Ние сме умерени оптимисти по отношение на сезона. Даваме си сметка, че ни очаква един, може би нетрадиционен, по-труден сезон. Дай Боже да няма неочаквани обрати, но все пак подготвени сме за това да посрещаме туристи”, каза в заключение Георгиева.