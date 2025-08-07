Започва изплащането на пенсиите

От днес до 20 август (сряда) ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията".