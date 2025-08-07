IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започва изплащането на пенсиите

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август

07.08.2025 | 09:09 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:17 ч. 6
БГНЕС

От днес до 20 август (сряда) ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията".

