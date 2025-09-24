Индия пенсионира съветските МиГ-21

Индийските военновъздушни сили планират да извадят от експлоатация последната си ескадрила изтребители МиГ-21 на 26 септември, отбелязвайки края на 62-годишна служба на изтребител, който е бил в експлоатация в страната в продължение на 62 години, откакто първият е влязъл в експлоатация през 1963 г., пише MWM.

Освен малката си флотилия от щурмови самолети Jaguar, МиГ-21 е последният изтребител преди четвъртото поколение, въоръжен от южноазиатската държава, като самолетът е бил значително модернизиран с авионика и оръжия от четвърто поколение. В началото на 2000-те години индийските МиГ-21 са разполагали с по-модерно въоръжение и системи за електронна война от всички изтребители в руските военновъздушни сили, като самолетът е бил оборудван с активно радарно насочвана ракета „въздух-въздух“ Р-77, която е била на най-високо ниво по това време. Забележително е, че флотилията от МиГ-21 е била в експлоатация значително по-дълго от изтребителите от трето поколение МиГ-23МЛ и МиГ-27, като модернизацията на по-стария самолет му е осигурила по-голям боен потенциал, като същевременно е бил смятан за по-рентабилен поради много по-лекото си тегло и по-ниските разходи за поддръжка в сравнение с по-новите съветски самолети.

Основен фактор, удължаващ експлоатацията на МиГ-21, са големите забавяния, засягащи местната програма за леки изтребители Tejas, която повече от 40 години след началото на разработката все още не е влязла в експлоатация в голям мащаб и е възпрепятствана от значително превишаване на разходите. Ангажиментът към програмата Tejas като средство за укрепване на местната индустрия ограничава интереса към закупуването на други леки или средни самолети, като например МиГ-29.

След оттеглянето на МиГ-21 от експлоатация се очаква Военновъздушните сили да засилят фокуса си върху модернизацията на своя изтребителски парк, като дългогодишните забавяния на плановете за закупуване на изтребители от пето поколение поставиха флота им в неблагоприятно положение. Въпреки че в момента Индия се стреми да разработи местен изтребител от пето поколение по програмата за усъвършенствани средни бойни самолети (AMCA), това не се очаква да се материализира до края на 30-те години на миналия век, а вероятно и много по-късно, като основните отбранителни програми на страната имат постоянен опит за сериозни забавяния. Tejas е създал силен прецедент в това отношение, въпреки че е много по-проста и по-консервативна програма, подхранвайки нарастващия консенсус, че е малко вероятно изтребителят AMCA да влезе в експлоатация преди края на 30-те години на миналия век, а вероятно и по-късно.

Осъзнатата необходимост от закупуване на по-способни изтребители нарасна, след като новодоставените от индийските военновъздушни сили самолети Rafales бяха свалени по време на сблъсъци с пакистанските военновъздушни сили в началото на май, според съобщенията от доставени от Китай изтребители J-10C, което предизвика PR катастрофа. J-10C не се счита за сред петте най-способни класа изтребители на Китай, като бойният му потенциал е значително по-слаб от този на самолети като J-16 и J-20, което прави загубите на Rafales особено тревожни.

Резултатите от сраженията затвърдиха нарастващия консенсус, че европейските изтребители не са способни да действат на сравнимо ниво със своите съвременни китайски и американски конкуренти. Тъй като поръчките както от Китай, така и от Съединените щати се считат за неосъществими по политически причини , закупуването на руския Су-57 се очерта като един от най-вероятните възможни варианти.

Индия е изправена пред нужда не само от по-мощни бойни самолети, но и от по-голям брой самолети. Индийските военновъздушни сили в момента разполагат само с 31 ескадрили изтребители в експлоатация, което е далеч по-малко от задължителните 42, като всяка ескадрила разполага с приблизително 18 до 20 самолета, което означава, че недостигът от 11 ескадрили е еквивалентен на приблизително 200 самолета. Въпреки че възможността за „готова“ покупка на две ескадрили изтребители Су-57 е била повдигана от индийски служители в миналото, настоящият фокус на Министерството на отбраната върху сделка за лицензионно производство показва интерес към мащабни поръчки, вероятно до близо 200 самолета. Това все още ще бъде недостатъчно, за да компенсира напълно недостига на брой, тъй като се очаква по-стари самолети като Jaguar и Mirage 2000 да продължат да се изваждат от експлоатация с набавянето на нови стелт изтребители.

Като индикация за възможния мащаб на поръчките на Су-57, последният руски изтребител, произведен в Индия по лиценз, а именно Су-30МКИ, е закупен в над 270 бройки, като над 80% от тях са построени в страната. В средата на юли индийският министър на отбраната Раджеш Кумар Сингх потвърди, че преговорите относно закупуването на Су-57, след като два месеца по-рано беше направена безпрецедентна оферта, осигуряват пълен достъп до изходния код на самолета като част от голяма сделка за лицензионно производство.

През март руският държавен конгломерат за износ на оръжие "Рособоронекспорт" разкри , че лицензионното производство на Су-57 в Индия може да започне бързо чрез модернизация на съществуващата производствена линия в страната за по-старите изтребители Су-30МКИ, за които той отбеляза, че „могат бързо да бъдат адаптирани за производството на Су-57Е“. Интензивните бойни изпитания на Су-57 в Украйна и разработването на новия вариант Су-57М1 със значително подобрени възможности са сред факторите, които вероятно ще увеличат допълнително интереса, като се очаква изтребител да стане последният от дълга поредица от съветски и руски разработки, които ще формират елита на индийския флот.