Книга разкрива: Путин е имал връзка със 17-годишна, позирала за него в еротичен календар

Стриптийз бар в Санкт Петербург, място за сексуални развлечения. Брак, разтегнат до точката на скъсване. Приятели от мафията. И план за поемане на контрол над Русия в полза на семейството и доверените приятели.

Някои от най-чувствителните области от личния живот на Владимир Путин – и как те са преплетени с политическата история на Русия – са описани в нова книга от двама от най-добрите разследващи журналисти в Русия, Роман Баданин и Михаил Рубин.

Книгата, озаглавена "Царь собственной персоной" ("Самият цар"), противопоставя официалния образ на руския президент, който е вече в 26-та си година на власт, като водещ защитник на традиционните ценности срещу западния упадък, с реалността на личния му живот – където царуват извънбрачни връзки, непотизъм и връзки с организираната престъпност.

"Поведението на Путин далеч от камерите говори много повече за реалния му мироглед, отколкото речите", каза Баданин в интервю за Международния консорциум на разследващите журналисти. "Личният живот на Путин, казано по-просто, е многократно по-важен от обществения му живот".

"Царь собственной персоной" е кулминацията на репортажите на Баданин и Рубин в разследващата медия "Проект", медиен партньор на ICIJ, който от стартирането си през 2018 г. многократно е разкривал търговските и личните отношения, които са в основата на режима на Путин.

От решаващо значение е, че Баданин и Рубин успяват да проникнат във вътрешния кръг от приятели и семейство на Путин в своя криминалистичен разказ за възхода на бившия агент на КГБ на власт, нарушавайки десетилетия наложено от Кремъл табу върху всяко споменаване на личния живот на руския лидер.

По този начин "Царь собственной персоной" – досега достъпна само на руски език – запълва празнотата около Путин, оставена от официални биографии и заглушени източници, и може да заеме мястото си редом до ключови произведения като „Хората на Путин“ на Катрин Белтън и „Клептокрацията на Путин“ на Карън Дауиша. За да направи това, книгата се основава на (често анонимни) човешки източници, документи, новинарски откъси и мемоари, за да сглоби един от най-задълбочените портрети на Путин и неговия кръг досега.

Благодарение на пълзящия контрол на Кремъл върху руските съдилища и независимите медии, Баданин каза пред ICIJ, че "повечето хора в Русия знаят и помнят много малко от случилото се при Путин, да речем, преди 15 или 20 години."

"Медиите са унищожени, архивите са затворени и недостъпни, много свидетели вече са мъртви, останалите не помнят подробностите", каза той. "Това е важен контекст, когато говорим за диктаторски държави. Лошите изтриват спомена ни за тях. Забравата е основният съюзник на Путин."

"Апетит за риск"

През 70-те години на миналия век в Ленинград, Путин, тогава на 20 години, е бил млад мъж, който е намерил напътствия в лицето на треньора си по джудо Леонид Усвятцов - престъпник, за когото, както установиха свидетели от "Проект", е имал склонност към насилие. Именно от Усвятов, Баданин и Рубин пишат, че Путин вероятно е открил своя "апетит за риск и вяра в използването на сила".

Както съобщават, Усвятов може дори да е използвал връзките си, за да помогне на Путин да влезе в силно конкурентния Юридически факултет на Ленинградския университет – обсег за студент, завършил училище със специалност "Природни науки".

Путин попада под влиянието на Усвятов между двете му присъди в затвора, преди да бъде окончателно убит при стрелба в гангстерска група през 1994 г. На надгробния камък на Усвятов пише: "Най-накрая умрях, но мафията живее вечно."

Освен че скицира връзката му с гангстерски фигури, "Царь собственной персоной" хвърля светлина върху досега недостъпните взаимоотношения и пространства, които са оформили Путин.

Баданин и Рубин отвеждат читателите в любимия стриптийз клуб на Путин в Санкт Петербург, "Луна", където, като заместник на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак, той е провеждал редовни срещи и е посещавал стриптийз шоута. По това време клубът е бил под закрилата на личния бодигард на Путин по това време - фигурата в организираната престъпност Роман Цепов, съобщава „Проект“. Снимка на клуба показва подписана снимка на Путин, датирана от декември 1999 г., окачена на стената.

По времето, когато, според "Проект", Путин е станал редовен посетител на "Луна" в средата на 90-те години, бракът му с Людмила Путина, за която се жени през 1983 г., вече е започнал да се разпада.

Ключово доказателство идва от мемоари на немската приятелка на Людмила, Ирена Пич, която казва, че до 1998 г. Людмила е изпитвала "невъобразима болка" от "постоянно унижение" и "предателство" в брака си. Всъщност мемоарите на Пич рисуват нова картина на Путин през 90-те години: мъж, фокусиран върху разкошен интериор, комфортен живот, скъпо уиски и обсъждащ перспективата за „допълнителни доходи“ след присъединяването си към руската президентска администрация.

Един от потенциалните източници за разпадането на брака, съобщават Баданин и Рубин, може да са били аферите на Путин, водени, според един от техните източници, в държавен апартамент.

Аферите обаче не попречиха на Путин да ръководи операция "медена капана" срещу враг номер едно на семейство Елцин по това време: руския главен прокурор Юрий Скуратов.

В случай, който е трудно да си представим днес, Скуратов по това време разследва обвинения в корупция, включващи членове на семейство Елцин и висши служители в неговата администрация.

Както пишат Баданин и Рубин, ролята на Путин в разрушаването на кариерата на Скуратов - чиято среща с проститутки е заснето на видео от охранителни камери и е показана по телевизиите в цяла Русия през март 1999 г. - е била на практика демонстрация на лоялност към семейство Елцин, запечатвайки кандидатурата на Путин да бъде наследник на болния президент.

Няколко часа след като видеото на Скуратов с медения капан беше показано по националната телевизия, Путин, тогавашен директор на агенцията за сигурност ФСБ, беше назначен за ръководител на комисия по аферата Скуратов, а прокурорът, който също така беше започнал разследване за корупция, известно като "Случаят Путин", беше уволнен от поста си, въпреки подозренията относно видеото.

Еротичният календар за Путин

Една част от "Царь собственной персоной" описва предполагаема неподходяща афера, която Путин е имал със 17-годишна тийнейджърка, когато е бил министър-председател на Русия. Путин празнувал 58-ия си рожден ден и получил пикантен календар като подарък от студенти в Московския университет като част от PR трик.

Но докато преглеждал календара – пълен с оскъдно облечени модели – едно конкретно момиче на име Алиса Харчева привлякло вниманието на Путин. Диктаторът бързо се свързал с нея, тъй като получил и данните за контакт на момичетата, които се появили в календара.

И преди са се появявали слухове за предполагаемата връзка между Алиса и Путин, но книгата дава нови подробности и твърдения, потвърждаващи това, което се е случило. Путин е имал връзка с тийнейджърката по времето, когато е бил женен за тогавашната си съпруга Людмила, но също така е имал тайна афера, която е започнала около 2007 г., с любовницата си - гимнастичка Алина Кабаева, на 42 години, която по-късно му роди двама сина.

"Четирима души, запознати с историята, ни казаха, че скоро след публикуването на календара, помощниците на Путин са се обадили на Харчева и са я поканили в крайградската резиденция на президента", се казва в книгата. "След първото си посещение младата красавица е била водена на посещения при президента около веднъж на всеки две седмици в продължение на една година, според един източник."

По това време Алиса дори не е имала право да постъпи във факултета по журналистика в Московския държавен университет, посещаван от други, които са позирали за Путин в календара.

През януари 2011 г., три месеца след рождения ден на Путин, тя се появява в телевизионното предаване „Десет милиона“ - и докато говори за календара, не споменава предполагаемите си тайни, които пази за него. Тя отхвърля и коментарите за възрастта си, като казва, че календарът е „в границите на допустимото, така да се каже... Допустимо от обществото, от моралните ценности на обществото“.

Тя твърди, че е позирала в "летна рокля" за фотосесията и казва, че Путин е бил впечатлен.

"Календарът беше направен като подарък за 58-ия рожден ден на Путин. Малко по-късно, чрез своя прессекретар, той изрази мнението си, че календарът много му харесва. Радвахме се да го чуем. Това означава, че подаръкът ни е бил успешен. Винаги съм го мислила и мисля така и сега - трудно е да си представим по-добър лидер за една държава. Харесва ми отношението му към работата, харесва ми чувството му за хумор. Той е обикновен човек, точно като мен и вас."

А източник разкрил повече на авторите за връзката между Путин и красавицата:

"За всяка среща между Путин и Алиса ние подготвяхме някакъв проект, който тя да представи на Владимир Владимирович Путин. Алиса го направи с желание. Тя се почувства благодарна, че е била представена на президента."

Календарът бил създаден от група студенти и бъдещи студенти от Московския държавен университет. Всяка еротична снимка била придружена от провокативен слоган към президента, с персонализирано послание от Алиса: „Владимир Владимирович, ти си най-добрият!“

През 2011 г. Алиса се записва в един от най-престижните руски университети - Московския институт за международни отношения - известен с обучението на бъдещи дипломати. Същата година тя повишава популярността си, когато стига до финала на „Мис Русия“.

През 2012 г., за да отбележи 60-ия му рожден ден, Алиса позира с коте и снимка на президента в лична публикация в блога си, озаглавена „Путин за Путин“, която възхвалява лидерските качества на президента. Публикацията в блога, която оттогава е изтрита, гласи: „Мисля, че той [Путин] е фантастичен човек, силен лидер и идеален ръководител на страната.“

Няколко години по-късно се разкри, че Алиса живее луксозен живот в лъскав апартамент в затворен комплекс в един от най-ексклузивните квартали на Москва. Как точно си е позволила такъв адрес е предмет на дебат - но разследване стига до един от най-доверените сътрудници на Путин.

Алиса е една от четирите жени, на които Григорий Баевски, малко известен руски бизнесмен от Санкт Петербург, е осигурил имоти през последните няколко години, според Ройтерс. Първите две са Анна Зацепилина и Лейсан Кабаева - бабата и сестрата на Алина Кабаева, олимпийската шампионка по гимнастика, за която се говори, че е дългогодишна партньорка на Путин.

Третата е Катерина Тихонова, известната с това, че е тайната най-малка дъщеря на Путин.

А след тях се нарежда Алиса, която на хартия има най-слабата връзка с руския президент. Точно защо неговият близък сътрудник Баевски би подписал апартамент на тази млада жена, остава обгърнато в мистерия.

По онова време водещият опонент на Путин Алексей Навални каза:

„Останах с впечатлението, че авторите на това разследване дават лек намек, че лейди Алиса е свързана с Путин чрез прекарване на време заедно и други лични отношения.“

Алиса обаче отхвърли предположението, че предаността ѝ към президента е довела до нещо повече от публикации в пресата. На въпроса как е стигнала до покупката на апартамент от Баевски, Алиса отговори, че сделката е била нормална, осъществена чрез агенция за недвижими имоти, и че не познава бизнесмена.

„Купихме този апартамент с ипотека“, настоя тя. „И плащаме тази ипотека до ден днешен.“ А на въпроса дали някаква връзка с Путин ѝ е помогнала да получи апартамента от Баевски, тя отговори: „Никой никога не ми е задавал толкова глупави въпроси.“

"Тази книга ни струваше родината ни"

Освен че разкрива силите и взаимоотношенията, които са оформили Путин и до днес, „Царь собственной персоной“ разкрива как Руската православна църква се е превърнала в мощен политически инструмент, как Кремъл е организирал пълзящ контрол над руските медии и как семейството и приятелите са се възползвали от възхода на Путин на власт.

Книгата може да се разглежда като допълнение към изследването на Дауиша от 2014 г. за това как Путин е превърнал някога могъщи и квазинезависими олигарси в свои подчинени – в известен смисъл неговия външен кръг – и работата на Белтън от 2020 г., която проследява как бивши служители на КГБ, често с помощта на организираната престъпност, са поели контрола над посткомунистическа Русия.

„Царь собственной персоной“ се основава на десетилетия репортажи на Баданин и Рубин, които са се сблъсквали с двойния натиск от страна на олигарсите, намесващи се в работата на медиите, и репресиите на Кремъл срещу пресата. През 2021 г. московската полиция нахлува в домовете на двамата журналисти като част от разследване за клевета, свързано с репортажите им за Иля Трабер, предполагаема фигура в организираната престъпност и познат на Путин. И Баданин, и Рубин сега живеят в САЩ, където управляват „Проект“, разследваща медия, която се занимава с търговските интереси и нрави на руския елит.

„В широк смисъл тази книга ни струва родината ни“, каза Баданин пред ICIJ. „Руското правителство ни преследваше, че се занимавахме с разследване на Путин, неговите приятели и лошите им дела.“