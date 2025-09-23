Как да се справим с токсичния шеф?

Стресът на работното място, дължащ се на токсичен шеф, е по-често срещан, отколкото повечето хора осъзнават. Работата с по-висшестоящи, които се държат неподходящо, поставят нереалистични очаквания или не подкрепят баланса между работа и личен живот, може да доведе до негативни последици за здравето.

Какво можете да направите, за да се справите с твърде взискателен шеф?

Говорете с колеги

Може би и други ваши колеги изпитват подобни проблеми с шефа. Можете да се опитате да се срещнете с някои след работа или по време на обяд на определени места на работното място и да обсъдите ситуацията. Като се срещате заедно и обсъждате проблемите конструктивно, можете да развиете система за подкрепа, от която да черпите в работната среда.

Можете да се опитате да насрочите групова среща с шефа и да обясните притесненията си по професионален начин. Поискайте обратна връзка или основни правила, за да може всеки да бъде продуктивен и да си сътрудничи. Въздържайте се от злобни разговори и клевети, обвинения, слухове или клюки. Стремете се да изграждате професионални партньорства и да разрешавате проблеми с шефа си, за да създадете атмосфера на екипна работа.

Източник: Помощ, токсичен шеф! Как да се справим с взискателен работодател