Путин вече не вярва на служителите си, пълни службите в Русия със свои роднини

Президентът на Русия Владимир Путин е назначил дъщерята на братовчед си за заместник-министър на отбраната, а съпруга ѝ за министър на енергетиката, защото вече не се доверява на руските власти да водят войната му срещу Украйна, според оценка на разузнаването, споделена с The Times.

Оценката завършва досие от 21 страници за Анна Цивилева (по баща Путина), съставено от украинската военна разузнавателна служба HUR, която рутинно събира изследвания за висши вражески служители, за да информира военните планове.

Авторите смятат, че тя е била изпратена да шпионира министерството и да докладва за корупция и нелоялност директно на Путин. Някои от тези доклади са довели до арести от ФСБ, агенцията за сигурност, която замени КГБ от съветската епоха, казаха те.

"Путин е сформирал няколко групи роднини в правителството, а Анна ръководи една от тези групи. Задачата на Цивилева е да адаптира икономиката за Министерството на отбраната, да намали корупцията и злоупотребите и да открие виновниците", каза командир на секция на HUR и един от авторите на доклада.

Въпреки че Путин консолидира властта си, като позволи на корумпирана система да разпределя богатство сред елита в службите за сигурност, той сега е осъзнал, че нивото на приемането на подкупи е противопоказно за спечелването на войната, се казва в досието.

Досието е разработено в продължение на шест месеца от седем агенти, работещи с източници в Русия, прихващащи комуникации и материали с отворен код, каза висшият офицер. Цитираните руски източници включват тези, които са пострадали финансово в резултат на репресиите.

Путин назначи Цивилева, неговата първа братовчедка, за един от заместник-министрите на отбраната на 17 юни миналата година. Месец преди това той направи съпруга ѝ, Сергей Цивилев, свой министър на енергетиката. Тя се присъедини към Министерството на отбраната по време на продължаваща чистка на служители, която включваше разместването на дългогодишния министър Сергей Шойгу и ареста на бившите заместник-министри Тимур Иванов, Павел Попов и Дмитрий Булгаков. Всеки нашумял арест е последван от вълна от нови арести сред водещи изпълнители в областта на отбраната.

През август миналата година Путин добави към отговорностите на Цивилева ролята на държавен секретар на Министерството на отбраната - рядка комбинация от политически и бюрократични роли. Втората функция я поставя начело на бюрократите в министерството и ѝ дава широки правомощия върху бюджета на министерството.

Предприемач от медицинската индустрия, Цивилева няма опит в отбранителния сектор към момента на назначаването си. Британското военно разузнаване отбеляза по това време, че в Москва това е предизвикало „сдържана критика за непотизма, който е поставил на изпитание дори руската толерантност към корупционни практики“.

Нарастващата зависимост на Путин от роднини в кабинета и ключови държавни предприятия подчертава нарастващата изолация на руския лидер, който не може да разчита дори на стари съюзници, някои от които са недоволни поради загубени активи поради санкции и прекъснати потоци от доходи от войната.

"Поради възрастовата демографска група има все по-малък брой от хората, които дължат кариерата си на Путин“, казва Емили Ферис, старши научен сътрудник в катедрата по международни изследвания на сигурността в Кралския институт на обединените сили, специализирана в руската вътрешна политика. „Той има много подлизурски младши служители, но това не е същото като да имаш някой, който е лоялен и доверен приятел, затова той търси хора, свързани с него по кръвна линия. Наличието на семейство там предлага още един слой защита."

Назначаването на Цивилева е част от усилията за овладяване на предполагаемата корупция от страна на Сергей Чемезов, главен изпълнителен директор на корпорация „Ростех“, руския държавен отбранителен конгломерат, според разузнавателния файл. Въпреки че е държавен служител, според HUR Чемезов е натрупал огромно богатство, включително в активи в чужбина.

"Имаше няколко вълни от арести. Не всички можеха да бъдат арестувани наведнъж - има основателна причина за това", обяснява служителят на HUR. „Група, лоялна на Чемезов или Шойгу, може да организира бунт, както се случи с Пригожин - покойния лидер на наемническата група Вагнер."

Чистката "засили" безпокойството сред по-широкия елит на Москва, повечето от които биха били уязвими към обвинения в корупция, според мозъчния тръст „Карнеги Ендаумент за международен мир“. Те са обезпокоени и защото потоците от наеми на Министерството на отбраната са били пренасочени към нови групи, включително тази на Цивилева, писа организацията през януари.

Цивилева и съпругът ѝ са се облагодетелствали изключително много от покровителството на Путин, според HUR, която изчислява, че двамата са натрупали над 4 милиарда долара чрез бизнеса, имотите и доходите си.

Съобщава се, че Цивилева притежава 70% дял в Kolmar Group - предприятие за добив на въглища, оценено от руските медии на 2,4 милиарда долара. Разследване на Радио „Свободна Европа“ от 2022 г. твърди, че Кремъл е инвестирал над 11 милиарда рубли (132 милиона долара) в компанията, а стойността на активите ѝ е 2,5 милиарда долара. 70-процентният дял им е прехвърлен от Генадий Тимченко, руски олигарх, вероятно по молба на Путин, се твърди в доклада на HUR.

В доклада се твърди също, че тя контролира несанкционирани химически компании в Германия и Испания чрез пълномощници, като и двете продължават да снабдяват руската отбранителна промишленост. Самата Цивилева е санкционирана от Обединеното кралство, САЩ и ЕС.

Семейството на Цивилева притежава повече от дузина имота в Русия и около 30 превозни средства, твърди докладът, както и офшорни компании в Панама, Кипър и Швейцария.

Публичният профил на Цивилева се засилва и от все по-тясната ѝ връзка с руския лидер. Позовавайки се на поверителни източници, докладът на HUR посочва, че тя се е явявала на срещи с Путин девет пъти само през първите три седмици на септември. Три от тези срещи са били отразени в руската преса.

Миналата седмица тя беше изпратена в Пекин за първата си дипломатическа мисия, където говори на форума Xiangshan. HUR смята, че тя е била изпратена, за да спечели подкрепа от Китай за нарастващите разходи за персонал на министерството, включително настаняване и изхранване на огромна армия, както и десетки хиляди плащания за смърт и инвалидност по време на служба и разходите за лечение на ранени и рехабилитация на ветерани.

Тесните ѝ връзки с Путин биха могли да уверят Китай, че финансирането в този сектор е по-малко вероятно да бъде отклонено от корумпирани служители, смята HUR, докато достъпът ѝ до всички области на работа в министерството би могъл да позволи ранно предупреждение в случай на нов заговор срещу него.

"Путин е планирал ускорено кариерно развитие за нея", каза служителят на HUR. "Може би той интуитивно усеща, че може да настъпи опасен момент, когато ще се нуждае от изключително близки хора.“"