Млечните продукти в магазините: 80% български и с таван на цените?

Законопроект предвижда 80% от млечните продукти в големите търговски вериги да бъдат български, като са заложени и тавани на търговските надценки.

"Това може да се случи, дори имаме опит. През 2021 г. действаше постановление, по силата на което 90% от продуктите бяха с български произход. Нямаше никакви сътресения с доставките, нямаше дефицит. Капацитетът на нашите предприятия е достатъчен това да се случи, без абсолютно никакъв проблем в доставките", коментира председателят на Асоциацията на млекопроизводителите в България Владислав Михайлов.

Tой очаква българското производство да бъде защитено и определи като правилна мярката за 80% български млечни продукти.

"Резултатът от мерките ще даде защита на нашето производство и ще се усети намаляване на цените на крайните продукти, които ще станат по-достъпни за гражданите", прогнозира Михайлов в ефира на "България сутрин".

По думите му в България цените са ненормално и несправедливо високи. В някои случаи са с 30-40% над средните европейски нива в други държави. Според събеседника причината е липсата на конкуренция и нелоялните практики в търговията.

Пред Bulgaria ON AIR Михайлов добави, че не действат принципите на свободна конкуренция и държавата е длъжна да се намеси, за да няма свръхпечалби за сметка на производители, потребители и преработватели.

"Декември-януари има период, в който млякото в България не достига. Животните се гледат на закрито, хранят се с фуражи. В момента, в който имаме до 85% суровина и даденият продукт е произведен в българско предприятие, това е българска продукция", каза още Михайлов.

Той добави, че при сегашните надценки, които при някои продукти достигат 80-100%, ако станат 20%, веднага ще има понижаване на цените.

"Когато нашите продукти са на регалите на българските магазини и надценката е 20%, нашата продукция ще се продава повече. Цената ще спадне, българинът ще може да потребява повече", на мнение е Михайлов.

Председателят на Асоциацията на млекопроизводителите посочи, че не търсят регулация на пазара. За тях е важна частната инициатива и свободната конкуренция.

