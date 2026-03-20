Helpbook: Мобилни приложения неправомерно теглят пари от картите ни?

В платформата на Helpbook.info получихме оплакване от наш потребител за неправомерно източване на средства от кредитната му карта. Същият получил известие в мобилното си банкиране, че е направил плащане чрез приложението за онлайн поръчки на известна куриерска фирма за доставки на стоки.

Авторът на сигнала веднага изключил злоупотреба от някой от членовете на семейството му и се свързал с банката, за да се блокира картата. Операторът го посъветвал да потърси контакт с поддръжката и да поиска информация за платената поръчка и да обясни, че такава не е извършвана и очевидно има изтичане на данни и се злоупотребява с картата. За съжаление установил, че няма действащ телефонен номер и единственото, което успял да направи е да изпрати имейл, на който няма отговор до този момент. „Изключително възмутена съм от старателно взетите мерки търговецът да бъде недостъпен както за клиенти, така и за хора като мен с конкретно оплакване и необходимост от информация и съдействие за решение на проблем.“ (целият сигнал - тук)

И друг наш потребител се оплака от неправомерно теглене на средства от картата му: „ Днес сутринта получих съобщение, че от картата ми са платени 0,80 евро цента, което е един билет за пътуване, аз не съм ползвал такава услуга.“ (целият сигнал - тук)

Към ЦГМ получихме и друго оплакване по повод непрофесионалното отношение на ватман към пътник. Водачът на превозното средство много добре видял, че човекът има намерение да се качи, но с цялата си наглост хлопнал вратите под носа му. „При което аз направих жест с ръцете, символизиращ “Защо?”, а отвътре се чу “Ще се научите да идвате навреме, аз не съм длъжна да ви чакам всичките”. Смятам това поведение за изключително грубо и некоректно. При положение, че аз съм на 30 секунди от това да се кача, а вратите да ми се затворят в лицето. Не смятам, че щеше да наруши разписанието на въпросния трамвай, моето качване в него.“ (целият сигнал - тук)

