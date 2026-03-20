„Изгорете всичко“: тайните на досиетата за педофилия на Ватикана

Международно разследване, в което участва вестник El Pais, относно вътрешни и непоказвани досега документи на Конгрегацията за доктрината на вярата разкрива системни пропуски, укриване на информация и един все още без отговор въпрос: Светият престол никога не е разкрил случаите, за които знае, и какво се съдържа в неговите архиви. Лъв XIV, който все още трябва да определи курса си в управлението на скандала, е изправен пред историческото предизвикателство да осигури прозрачност

Ватиканът винаги е разполагал с информация за случаите на педофилия по света, знае много повече, отколкото признава, и никога не е казал това, което знае. Това доказват документите, открити в рамките на международно разследване на германския вестник Correctiv, в сътрудничество с EL PAÍS, заедно с The Boston Globe от САЩ, Observador от Португалия и Casa Macondo от Колумбия. Те хвърлят нова светлина върху ватиканските архиви на дикастерията за доктрината на вярата и бившия Свещен офис, които все още са затворени за изследователите и достъпни за много малко хора. „Да влезеш там е невъзможно“, потвърждава един канонист, който е опитвал на няколко пъти. Нещо повече, различни източници посочват, че има още по-секретен архив, който пази най-тежките и деликатни случаи.

Картината, която се очертава, показва, че Ватикана винаги е разполагал с повече информация за злоупотребите във всяка страна, отколкото признава, въпреки че твърдеше, че в продължение на десетилетия почти никакви случаи не са стигали до Рим и е започнал да ги получава едва от 2001 г. Това беше годината, в която, предвид мащаба на скандала, нови ватикански правила задължиха епархиите по целия свят да ги изпращат. Но това разследване показва, че някои все пак са пристигали, скрити под дела, които са засягали други теми, като освобождавания и забрани за изповед.

Най-старите документи, които сега се разкриват ексклузивно, са от 30-те години в Германия. Предвид риска досиетата на педофилите свещеници да попаднат в ръцете на нацистите, врагове на католическата църква, заповедта е била ясна: „Изгорете всичко“. Най-важните документи са от случая „Ратцингер“, разкрит през 2010 г. от The New York Times, защото доказват, че той далеч не е изяснен: една мистериозна писмо от бъдещия Бенедикт XVI, датирано от 1986 г., когато той беше префект на Конгрегацията за доктрината на вярата, разкрива, че още тогава той е разполагал с информация, че един свещеник от предишната му епархия, Мюнхен, е опасен педофил. Освен това той я е обработил дискретно, извън протокола. Този свещеник е продължил да работи в енории и е насилил 23 непълнолетни, докато случаят не излезе наяве през 2010 г. Този случай повдига още въпроси, които чакат отговор.

Отварянето на архивите, разкриването на съдържанието им или провеждането на собствено проучване и предоставянето на данни би било решаващ жест, който да покаже истинската воля на Леон XIV цялата истина за скандала да бъде разкрита. „Всяка крачка напред по този път е крачка към Христос и към една по-евангелска и автентична Църква“, каза той в понеделник пред Папската комисия за защита на децата.

Историите, които разказват тези документи, проследени в различни страни, са за укриване, бавност и небрежност. Някои са непознати, а други вече бяха публични, но бяха разпръснати в разследвания, проведени на местно ниво. Събирането им предлага цялостна картина. Например, те разкриват как в Португалия е бил укрит случаят с един монах, срещу когото е подаден сигнал през 1972 г. и който през 90-те години все още е бил активен. Същото се случва и в други, по-скорошни случаи, вече при Бенедикт XVI. В Колумбия един епископ и Ватикана са прикрили случай, станал известен през 2004 г., докато свещеникът не е бил арестуван през 2010 г. В Италия друг случай е бил прикриван в продължение на десетилетия до 2010 г. Има и флагрантни случаи в две епархии в САЩ – Оукланд и Спрингфийлд – както и в Австралия. Това е само върхът на айсберга от документи, които все още са скрити в архивите на Ватикана.

След няколко месеца ще се навършат 25 години откакто скандалът с педофилията сред духовенството избухна през януари 2002 г. в САЩ с разследването на The Boston Globe. Оттогава той се появява във всички католически страни. В Испания – с разследването на „Ел Паис“ от 2018 г. Ватиканът и последните папи, очевидно, винаги са били в центъра на скандала, но изискването за прозрачност от Църквата по отношение на хиляди случаи е било журналистическа битка, водена във всяка страна.

Резултатът е, че към днешна дата Ватикана никога не е разкрил информацията, с която разполага. Ватикански източници и историци признават, че всъщност в архивите на Светия офис се намират всички случаи, известни в Рим поне през почти целия XIX и XX век. Трябва да се има предвид, че през 1810 г. Наполеон е отнесъл архивите и само част от тях са се върнали.

Въпреки това Ватикана никога не е предоставил данни. По време на историческо явяване на двама представители на Ватикана през 2014 г. Комитетът по Конвенцията за правата на детето към ООН поиска подробна информация от Светия престол и след това никой друг не го е направил.

През 2010 г. прокурорът на Конгрегацията за доктрината на вярата, Чарлз Сциклуна, оцени, че в Рим са постъпили около 3 000 случая.

Тази цифра е била актуализирана в редки, спорадични и объркващи изявления. През 2014 г., според доклад до ООН, са регистрирани 3 420 случая от 2004 до 2013 г. През 2021 г. последната известна оценка на Конгрегацията за доктрината на вярата сочеше 9 000 случая от 2001 г. насам. Но това е малко надеждна цифра, ако се има предвид, че само в Испания EL PAÍS е регистрирал досега 1 572 обвиняеми с почти 3 000 жертви.

Ясно е, че никой не говори за десетилетията преди 2001 г., което е още по-голяма загадка. Всъщност Ватикана разполага с това, което вероятно е най-голямата база данни за безнаказани педофили в света. Това разследване хвърля светлина върху това.

Ватикана през 1938 г. пред пристигането на нацистите: „Изгорете всичко“

Най-старите документи, открити в това разследване, се отнасят до решаващ момент за немската католическа църква – възхода на нацисткия режим при Пий XI. Те се намират в архивите на Светия офис и Държавната секретариат, в частта, достъпна за изследователи, и са предоставени от историка Давиде Ф. Джабес. Те са много значими, защото разкриват, че още тогава е имало течна комуникация между Ватикана и епископите по случаи на педерастия и че за Църквата това е била опасна информация, която е трябвало да се скрие.

Светият офис винаги е разследвал тези процеси от XVI век насам и Рим е централизирал всички случаи, въпреки че епархиите са могли да ги скриват. В съвременната епоха това започна да се регулира от инструкцията от 1922 г., актуализирана през 1962 г., Crimen Sollicitationis, за сексуалните злоупотреби в рамките на изповедта, и която в глава 5 (Crimen pessimum) изрично споменаваше педерастията. Според историците, тази норма е била създадена отчасти защото в една европейска страна са възникнали много случаи в началото на XX век, с „впечатляваща честота“, според Светия офис: това е било в Испания.

В Германия през 30-те години тази информация е била много опасна, ако попадне в ръцете на нацистите. Режимът на Хитлер тормозеше Църквата с кампании за дискредитиране, а злоупотребата с непълнолетни беше едно от най-често използваните обвинения. Това е добре проучено, но много по-малко е проучено как се е движела Църквата вътрешно.

Документацията сочи, че още през август 1936 г. епископът на Кьолн пише на Светия офис с молба за разрешение да наруши правилата и да разреши в собствената си епархия четири случая на педофили-свещеници, следвайки каноничния кодекс, без да се налага да оставя нищо в писмен вид или да го изпраща в Рим. Важно е да се отбележи, че това е момент, в който начело на Църквата стоят и двама бъдещи папи, които вече тогава ръководят тези действия. Единият е държавният секретар, кардинал Еудженио Пачели, който ще стане Пий XII от 1939 до 1958 г., а другият е неговият втори човек, Джовани Батиста Монтини, който ще бъде избран за Павел VI през 1963 г., след краткия четиригодишен мандат на Йоан XXIII, и ще оглавява Църквата до 1978 г.

Сега, тъй като са възникнали други случаи и съществуват същите причини, които налагат да се възприеме същият начин на действие, чрез писмата от 3 януари тази година Негово Преосвещенство поиска да може да продължи да се ползва от правомощието, предоставено по-рано само за четири случая, и то да бъде удължено, докато продължава настоящото състояние между Църквата и гражданския режим.

Следователно, след като информирахме Светия Отец за тази молба по време на аудиенцията с Негово Превъзходителство Съветника на 5 февруари, Светият Отец благосклонно се съгласи на споменатата молба“.

Ситуацията бързо се влоши и бяха предприети крайни мерки. Няколко документа сочат как, предвид анексирането на Австрия от нацистите, Аншлусът от 1938 г., на епископите в тази страна беше дадена заповед да се отърват от компрометиращата документация за сексуални злоупотреби от страна на духовенството.

Заповедта, която подчертава важността на унищожаването на протоколните номера, т.е. на документалните следи, беше предадена бързо, както се вижда от друга вътрешна ръчно написана бележка.

Ординарите ще се погрижат да запазят само имената на лицата, чиито досиета ще бъдат унищожени, в списък, който трябва да бъде съставен за тази цел, и ще се погрижат също така да унищожат и съответните протоколи...“.

Тези бележки нямат протоколен номер, защото не са официални документи, а вътрешни работни записки. Въпреки това по-късно са архивирани с номер, написан с молив. Най-високият номер в поредицата е 29, но има само шест документа, което означава, че липсват повечето.

В документите на Държавната секретариат, вече при Пий XII, се появява също така регистър на тази директива, датиран от 1935 г., годината, в която е било открито досието:

„Виена: Заповед за изгаряне на всички архивни материали, отнасящи се до случаи на аморално поведение на монаси и свещеници“.

Случаят Ратцингер, все още неизяснен

Управлението на Ратцингер, когато е бил архиепископ в Мюнхен между 1977 и 1982 г., започна да се поставя под въпрос с статия в New York Times през март 2010 г.: в него се съобщаваше, че през 1980 г. той е председателствал среща, на която в епархията е бил приет Петер Хулерман, педофил-свещеник, преместен от Есен, където срещу него са били подадени три жалби за злоупотреби, за да премине терапия, а след това той отново е насилвал малолетни. Ратцингер, който вече беше папа като Бенедикт XVI, отрече да е знаел подробностите по случая.

Но в одита от 2022 г. имаше и друг интересен елемент, който получи малко внимание. Генералният викарий на Мюнхен през 1980 г., Герхард Грубер, беше този, който през 2010 г. пое отговорността за повторното назначаване на педофилския свещеник, но десетилетие по-късно, в изявлението си пред WSW той заяви, че е бил принуден да го направи: „Трябваше да поема изцяло отговорността за защитата на папата“. Той каза, че е бил „натискан да издаде изявлението“.

Но всъщност, както се споменава в документа, този свещеник имаше и други „проблеми“: към писмото, пристигнало в Рим, беше приложен доклад, който разказваше за неговите злоупотреби с непълнолетни и за това, че е бил осъден от германски съдилища месеци по-рано. След като Ратцингер даде разрешението си Хюлерман да продължи да работи, той беше преназначен да се грижи за възрастни хора, но още през октомври 1987 г. отново започна да упражнява нормално своята дейност до 2010 г., когато се пенсионира след информацията в The New York Times.

След като се върна на работа, той сексуално насили няколко непълнолетни в следващото си местоназначение, Гархинг ан дер Алц, в Горна Бавария, където прекара 20 години, до 2008 г., когато беше преместен в Бад Тьолц. Към днешна дата са документирани 23 жертви на този свещеник.

Заведени са две дела по искове на две от жертвите, през 2022 и 2024 г., в Траунщайн и Есен. Първото, в което жертвата съди и Ратцингер, все още е в ход. Второто приключи в първа инстанция с обезщетение от 40 000 евро за ищеца.

Контекстът на това писмо е ключов: през 1986 г. свещеникът току-що беше осъден в Еберсберг на една година и шест месеца затвор, макар че не влезе в затвора, за злоупотреба с непълнолетни под въздействието на алкохол. Психиатър препоръча на архиепископията да му забрани алкохола и да го държи далеч от малолетни. Въпреки това възникна проблемът как да се отслужва литургията без вино. Оттам и молбата до Рим за специално разрешение. Говорителят на архиепископията в Мюнхен потвърди, че молбата, изпратена до Ратцингер, обясняваше сексуалните престъпления на свещеника.

Писмото от 1986 г. с отговора на Ратцингер винаги е било в досието на Хюлерман в Мюнхен, и всеки, който го е прегледал през 2010 г., когато избухна скандалът, е трябвало да го види. Но тайната беше запазена. Ако тогава беше излязла наяве, може би въздействието върху понтификата на Бенедикт XVI щеше да бъде много по-голямо.

Писмото не беше оповестено публично и при одита през 2022 г. Адвокатската кантора WSW само отбеляза, че Хюлерман се е върнал на работа с разрешение от Рим. След като документът беше открит, тя заяви пред Correctiv, че не е включила писмото в проучването си, защото мандатът ѝ „е бил единствено да разгледа работата на кардинал Ратцингер за архиепископията на Мюнхен и Фрайзинг, а не последващата му работа“.

Но разкритията около това писмо не свършват дотук. Имаше една странна подробност: то нямаше протоколен номер. Всички консултирани ватикански и канонични източници посочват, че това е напълно необичайно. Ратцингер беше много скрупульозен, трудно е да се приеме, че става дума за пропуск, а по-скоро за поверителен документ. Отново това дава основание да се подозира, че не всички случаи са били отчитани по обичайния начин и някои са оставали встрани, в тайна.

Ето защо официално Ватикана научава за този случай едва през 2010 г., когато The New York Times го разкрива и епархията на Мюнхен го съобщава на Рим: годината на протоколния номер на досието на Хюлерман е 2010. Сякаш в Конгрегацията за доктрината на вярата са разбрали за това едва тогава. Но това писмо разкрива, че Ратцингер е знаел за него поне от 24 години по-рано. Освен това той е действал бързо: отговорил е след три месеца. Както ще видим по-нататък, това контрастира с други случаи на Конгрегацията за доктрината на вярата, при които отговарянето отнема години.

Попитан за това писмо, Ватикана не е отговорил. Не го е направил и бившият личен секретар на Ратцингер, Георг Гансвайн, който в едно германско издание определи този документ като „незначителен“.

През 2023 г. той обясни в интервю, че е унищожил всички лични писма на Ратцингер, както му е било указано в завещанието му. На въпроса как е разбрал какво да унищожи, той отговори: „Бенедикт XVI беше много методичен човек, също и по отношение на архивирането. Беше му много ясно какво има предвид под лични писма“.

Един от съветниците на Бенедикт XVI, Стефан Мюкъл, отговори през 2022 г., че префектът на Конгрегацията за доктрината на вярата може да подписва документи, „без да има задълбочено познание за контекста им“. Според него фактът, че Ратцингер е подписал това писмо, не означава, че е знаел за злоупотребите на Хюлерман. „На префекта редовно се представя папка с подписи, повече или по-малко обширна, която съдържа само документите, с които приключва процедурата, но не и съответните досиета“, заяви той. Ватикански източници отричат това. От друга страна, ако това е била рутината, още по-малко се обяснява защо писмото няма протоколен номер.

Този случай е част от този период на объркване, от 1965 до 2001 г., когато общата практика беше всяка епархия да решава сама случаите на педофилия и да не ги съобщава на Рим. Поразителен е контрастът с ефективността и решителността, които Ратцингер проявяваше в Конгрегацията за доктрината на вярата, за да преследва и наказва дисидентските теолози. Но истината е, че случаи все пак са стигали дотам, както показва този епизод, и някои са оставали извън официалната отчетност.

Досиета, прикриващи злоупотреби: случай, скрит в продължение на десетилетия в Португалия

Намерените документи са само няколко парченца от мозайка, в която липсват хиляди, но очертават обща картина за това как е действала Църквата в продължение на десетилетия. Самият Ватикан признава, че управлението е било изпълнено с грешки. През 2010 г., когато излезе на бял свят случаят с Ратцингер, той публикува едно Историческо въведение към проблема, в което отбелязва: „Периодът между 1965 и 1983 г. (година на публикуване на новия Кодекс на каноничното право) беше белязан от различия в мненията между канонистите (...). Предпочиташе се пастирски подход към неподходящото поведение; някои смятаха каноничните присъди за остарели. Терапевтичният модел често преобладаваше при разглеждането на случаите (...). Очакваше се епископът да бъде способен да изцелява, вместо да наказва, (...) понякога без да се отчита адекватно възможността за рецидив“.

През същата година и самият Бенедикт XVI признава същото в своята книга-интервю с журналиста Петер Зеевалд: „От средата на 60-те години (каноничното наказателно право) просто престана да се прилага. Преобладаваше съзнанието, че Църквата не трябва да бъде повече Църква на правото, а Църква на любовта, която не трябва да наказва (...) Тогава дори сред много добри хора настъпи своеобразно замъгляване на мисълта“.

С други думи, имаше поне два канала, по които постъпваха случаи на злоупотреби, скрити под друга тема: когато възникваха в контекста на изповедта и когато бяха мотив за искане на напускане на свещеничеството. Първият от тези случаи е фонът, например, на едно писмо на латински, изпратено от Ратцингер през 1991 г. до архиепископа на Лисабон Антонио Рибейро, което досега не е било публикувано:

Този документ е с дата 11 септември 1991 г., но протоколният номер (174/72) разкрива, че става дума за дело, открито през 1972 г., т.е. случай, известен 19 години по-рано, но който не е бил докладван на властите.

С Бенедикт XVI нещата не се промениха толкова много: два случая в Колумбия и Италия

През 2005 г. Ратцингер стана Бенедикт XVI. Той усъвършенства законодателството срещу педофилията, но инерцията от десетилетия продължи. Все още се даваше приоритет на спасяването на имиджа на институцията и на прикриването на случаите. Много епархии и днес продължават да не ги съобщават на Рим, без последствия.

Ватикана обяви през 2010 г. една фундаментална мярка: когато епископ или религиозен висшестоящ научи за случай, трябва да го докладва на властите. Всъщност Светият престол увери, че тази норма вече е била съобщена вътрешно и се прилага от 2003 г., макар че не поясни защо не я е обявил публично по-рано. Във всеки случай, тя продължаваше да не се спазва. Освен това традиционната менталност също се съпротивляваше в Рим, както става ясно от непопубликувани документи по случай в Колумбия, а именно от това писмо от 2010 г. от Конгрегацията за доктрината на вярата до епископа на Перейра, Тулио Дуке:

Това писмо от Конгрегацията за доктрината на вярата до един епископ от Колумбия е от септември 2010 г., но протоколният номер показва, че делото е било открито през 2004 г., шест години по-рано. В писмото дикастерията припомня, че през 2006 г. е разрешила започването на наказателно производство за педофилия, но оттогава не е получавала повече новини по него.

В този документ има и друга странна подробност – два различни протоколни номера за едно и също дело. Във всеки случай, те отново разкриват, че са минали шест години от откриването на делото през 2004 г. и четири години, откакто Конгрегацията за доктрината на вярата е разрешила през 2006 г. преследването на свещеника Хайро Алзате Кардона, без да е получавала повече новини по случая. Епископът отговори, че е взел превантивни мерки и че всичко върви много добре. Той не го е докладвал на властите и през 2008 г. е позволил на свещеника да се върне в енорията и да преподава в училище. Конгрегацията за доктрината на вярата е приключила случая.

Бенедикт XVI подаде оставка през 2013 г., поразен от скандала с педофилията, наред с други. Франциск, папа до 2025 г., насърчаваше по-строги регулации. Но системата продължи да се съпротивлява на промяната; много епархии все още крият своите случаи от Конгрегацията за доктрината на вярата и жалбите, които достигат до нея, често се затрудняват.

В някои страни Църквата предприе болезнени инициативи за прозрачност, като например в Ирландия, Франция, Германия и Португалия. Други, като Испания, продължават да ги избягват. Но големият парадокс е, че Ватикана, откъдето идват официалните призиви за истина и прозрачност, все още не разкрива какво знае. Лъв XIV има възможността да осъществи историческа промяна.