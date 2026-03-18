Фронтовата линия се променя: Украинската тактика срещу руските войски дава резултат

Украйна знае, че не може да се мери с безмилостните вълни от войски на Русия. Отказвайки да хвърли войските си в мелницата, Киев пое различен път към победата – такъв, определен от прецизност, търпение и технология. Сега тази стратегия започва да дава резултати. Неумолима и щателно планирана кампания с дрони задушава руските сили на фронтовата линия, като в някои райони разширява т.нар. „зона на смъртта“ три пъти.

Тя превърна райони, някога считани за безопасни зад фронтовата линия, в смъртоносни зони, недостъпни за никого.

Целта е проста: да се направи невъзможно за руските сили да придвижват хора и техника достатъчно бързо, за да поддържат настъпателни операции.

Войник от един от батальоните за безпилотни системи на Украйна, който остана анонимен по съображения за сигурност, каза пред The Telegraph:

„Дроновете постоянно наблюдават, постоянно нанасят удари. Това ги забавя, нарушава ритъма им и ни дава пространство да контролираме бойното поле, без да изпращаме хора на смърт.“

Украйна засили кампанията си с прецизни дронове по-рано тази година, като се фокусира върху унищожаването на руските защити срещу дронове, за да позволи на собствените си дронове да оперират по-дълбоко зад вражеските линии.

Украинските дронове вече са в състояние да нанасят удари по цели на разстояние до 93 мили от фронтовата линия, в сравнение с около 31 мили преди няколко седмици, разширявайки зоната на поражение до безпрецедентни дълбочини, според експерти.

Зоната на поражение е областта зад фронтовата линия, където украинските дронове могат да нанасят удари по руски войски, превозни средства и логистика, което прави придвижването опасно или невъзможно.

Границите ѝ са променливи, измествайки се по зигзагообразна схема в зависимост от позициите на елитните украински дронни подразделения.

Катерина Степаненко, ръководител на екипа за Русия в Института за изследване на войната, заяви: „Това отнема време и огромно количество планиране“, добавяйки, че кампанията е била повратна точка в воденето на дронна война на бойното поле.

„Тя става много по-систематична. Въз основа на наблюдаваните от нас кадри с географска локация и честите доклади от украински официални лица за успешни удари – не само прецизни удари срещу превозни средства, движещи се по пътищата, но и атаки срещу руски дронни позиции, зони за събиране, складови съоръжения и други ключови цели.“

В сърцето на новата дронна война на Украйна е нейният Команден център за дълбоки удари, единица, създадена в началото на 2026 г. от Силите за безпилотни системи, за да координира и подобри управлението на дронните удари по цели зад руските войски.

Експертите казват, че създаването му представлява прехода на Украйна към мрежово-ориентиран модел на водене на война, при който планирането и споделянето на информация в реално време позволяват на силите да нанасят ефективни удари по цялото бойно поле, без да разчитат на масирани премествания на войски.

Антон Земляни, старши анализатор в Украинския център за сигурност и сътрудничество, каза: „Прецизността, координацията и технологичното превъзходство играят ключова роля.“

Тазгодишната кампания започна с разгръщането на тежки бомбардировачни дронове, като „Немезис“ – разработена в Украйна тежка атакуваща система, която се превърна в един от най-страховитите активи в арсенала от дронове на Киев.

Руските сили я наричат „Баба Яга“

– по името на фигурата от славянския фолклор – заради способността ѝ да нанася удари безшумно и ефективно през нощта.

Тези тежки бомбардировачи са разгърнати, за да атакуват ключови руски системи, включително единици за електронна война, съоръжения за противовъздушна отбрана и оборудване, което позволява на Русия да нанася удари или да прихваща дронове.

Тежките бомбардировачи като „Немезис“ са се превърнали в едно от най-страховитите оръжия в арсенала на Украйна. Източник: 412-и батальон за безпилотни системи на Украйна

Унищожаването на руските системи за противовъздушна отбрана, включително моделите „Бук“, „Тор“ и „Панцир-С1“, отслаби руската отбрана в окупираните територии, отваряйки небето за безпрецедентен брой по-леки дронове, които са най-засегнати от заглушителите.

Недостигът на противовъздушни способности също е принудил руснаците да разчитат на остаряло оборудване, казаха войници от фронтовата линия пред „The Telegraph“.

Димко Жлуктенко, войник и анализатор в 413-и полк за безпилотни системи на Украйна, каза: „В някои случаи руските части са демонтирали многоцевни картечни установки от стари съветски бойни хеликоптери и са ги монтирали на импровизирани бронирани камиони, за да се борят с дроновете.“

413-ти полк за безпилотни системи е една от най-модерните украински единици за водене на война с дронове, която служи като острието на копието за много тактически и технологични разработки.

Руски военни блогъри твърдят, че усилията на Украйна дават резултат.

„Врагът отново е поел контрола над „долното небе“, каза един от тях в приложението Telegram, добавяйки: „Ситуацията е трудна.“

Експерти заявиха, че са били извършени пробиви по фронтовите линии в Запорожие и Донецк, с успешни кампании в Добропиля, Хуляйполе, Купянск, Петровске, Костянтинопол и други.

Досега руските опити да отблъснат украинското господство във въздуха са били до голяма степен неуспешни.

Прекъсванията на Starlink, сателитната интернет услуга на SpaceX в Украйна, затрудняват руските сили да управляват собствените си дронове, като понякога принуждават операторите да излязат на открито, за да закрепят комуникационното оборудване към лампови стълбове или дървета, за да поддържат контрол.

Украйна успя да си осигури предимство пред Русия,

тъй като анализът на операциите с дронове проправя пътя за технологични постижения.

Той каза, че в резултат на това дроновете се развиват не само тактически, но и оперативно, и че в много случаи започват да изпълняват роли, традиционно свързани с системи за прецизни оръжия с голям обсег.

Много от тежките бомбардировъчни дронове също имат възможности за машинно обучение или изкуствен интелект, според Степаненко, докато обхватът на по-леките дронове постоянно се увеличава.

Украинските сили не само разширяват зоната на поражение с голям брой дронове, но и използват възможността да проведат целенасочена кампания срещу руски превозни средства и логистични центрове, за да затруднят на Москва преместването на оборудване по-близо до фронтовата линия.

Целта, според Степаненко, е да се принудят руските войски да изминават дълги разстояния пеша, за да достигнат позициите си, което в крайна сметка отслабва способността им да задържат отбранителните линии.

Чрез разширяване на обхвата на своите дронове и систематично нанасяне на удари по системите, които защитават руската логистика, Украйна се опитва да преобразува бойното поле, без да се съревновава с числеността на руските сили, според Жлуктенко.

„Мисля, че резултатите говорят сами за себе си“, каза той. „Русия губи огромно количество редки системи за противовъздушна отбрана, радари, и няма начин да ги попълни бързо.“