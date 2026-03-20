Пловдив навлиза в нов етап на имотния пазар на фона на променящо се търсене

Имотният пазар в Пловдив продължава да се развива с по-бързи темпове от средните за страната, като данните на Агенцията по вписванията показват ръст на сделките от над 30% на годишна база в последните тримесечия. Това поставя града сред най-динамичните пазари в България и очертава ясна тенденция към навлизане в нов етап на развитие.

Данните показват, че докато в част от големите градове активността се стабилизира, Пловдив остава сред лидерите по ръст на сделките. За 2025 г. областта отчита едно от най-високите увеличения на броя на вписаните сделки в страната, като темпът на нарастване изпреварва средния за България. Според анализатори това е индикатор, че пазарът в града се движи не само от инвестиционен интерес, а и от реално търсене, свързано с икономическото развитие на региона.

Зад тази активност стои промяна в структурата на търсенето. По оценки на брокерски компании над 65-70% от сделките в новото строителство вече се реализират от купувачи, които търсят жилище за лично ползване. Това води до изместване на фокуса от краткосрочна доходност към фактори като качество на средата, функционалност на жилището и възможност за дългосрочно обитаване. Наблюдава се и стабилен дял на сделки с банково финансиране, което показва доверие както в пазара, така и в доходите на купувачите. Анализатори посочват, че очакванията за присъединяване на България към еврозоната и сравнително ниските лихви през последните години също стимулират покупките на жилища с дългосрочна цел, особено в големите градове извън столицата.

Паралелно с това се наблюдава и промяна в поведението на купувачите, които все по-често сравняват не само цената, а цялостната стойност на проекта, включително инфраструктура, зелени площи и организация на пространството. Според пазарни наблюдения именно проекти с по-ниска плътност и по-завършена среда се реализират по-стабилно, въпреки по-високия праг на инвестиция.

Една от отчетливите тенденции е и т.нар. обратна миграция към града. Част от домакинствата, които през последните години са избрали къщи в периферията на Пловдив, постепенно се връщат, като основните причини са свързани с времето за пътуване, достъпа до услуги и разходите за поддръжка. Това допълнително засилва търсенето на жилища в добре организирана градска среда.

Развитието на индустриалните зони около Пловдив, разширяването на IT и аутсорсинг сектора и устойчивият ръст на заетостта също допринасят за тази динамика, като формират нова група купувачи с по-високи доходи и дългосрочна визия за обитаване. В резултат на тези процеси се оформя нов модел на жилищно строителство, при който се търси баланс между плътност на застрояване и качество на средата. Подобни проекти се появяват по-рядко, защото изискват по-големи терени и по-дълъг период на планиране. Затова и когато излязат на пазара, интересът към тях е по-силен и продажбите се случват по-бързо в сравнение със стандартните сгради.

Според наблюдения на сектора това е знак, че имотният пазар в Пловдив навлиза в по-зряла фаза, при която стойността на един проект се определя не само от цената на квадратен метър, а от комбинацията между локация, среда и качество на изпълнение. Райони като „Отдих и култура“ и зоната около Гребната база се утвърждават като фокус на това развитие, привличайки интерес с по-добра инфраструктура и ново поколение проекти.

Iconica е пример за нов тип жилищен проект, при който устройственото решение е подчинено на качеството на средата, а не на максималното използване на терена. Комплексът е организиран около частен вътрешен парк с площ 5 845 кв.м и е разработен с по-ниска плътност на застрояване, контролирана вътрешна среда и ясно разграничени функционални зони. Зелената система е развита както на ниво терен, така и чрез озеленени покривни пространства и интеграция по фасадата. Подобни решения се налагат като стандарт при проекти, насочени към купувачи с дългосрочен хоризонт и по-високи изисквания към начина на обитаване.