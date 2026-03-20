Как пролетното равноденствие ще се отрази на зодиакалния ви знак

Пролетта почти настъпи и ние сме напълно готови да я приветстваме. С всеки изминал ден се приближаваме все повече и повече до завръщането на любимите ми пролетни занимания. Отварянето на фермерските пазари и терасите на ресторантите. Разходката без палто, шапка, шал и ръкавици. Прекарването на време край езерото, дори и все още да е твърде студено за плуване. Може да са необходими няколко седмици чакане, но предстоящото пролетно равноденствие ще донесе повече от просто промяна във времето. То също така сигнализира за прилив на енергия за вашия зодиакален знак, който може да се прояви в кариерата, връзките или дори в плановете ви за пътуване. Ако сте любопитни как пролетното равноденствие ще се отрази на вашия знак, продължете да четете, за да разберете.

Какво е пролетното равноденствие?

Пролетното равноденствие е моментът, в който денят и нощта са равни по продължителност, отбелязвайки астрономическото начало на сезона. Произлиза от латинската дума aequinoctium, която означава „равна нощ“.

Кога е пролетното равноденствие?

Тази година пролетното равноденствие в България настъпва в следобеда на 20 март.

Защо пролетното равноденствие е важно?

Според Мери Джейн Даяпан, екстрасенс и интуитивен таролог в Nebula, този период е знак за обновление и ново начало. „Мислете за него като за духовен бутон за нулиране“, казва тя. Това е идеалното време наистина да се съсредоточите върху целите си и върху това, което наистина има значение.

Докато приветстваме по-топлите месеци, ето какво ще донесе пролетното равноденствие за всеки зодиакален знак.

Как пролетното равноденствие ще се отрази на зодията ви?

Овен

Пролетното равноденствие дава началото на сезона на Овен и активира първия ви дом, който символизира самосъзнанието и автентичността. Даяпан казва, че този тласък ще ви улесни да се насочите към светлината на прожекторите. Ако има проект, който сте възнамерявали да поемете, сега е идеалният момент да започнете.

