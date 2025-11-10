IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Плугчиева: Изключително успешно Орбан беше във Вашингтон и се върна с победа

Унгария постигна целта си - да бъде изключена от американските петролни санкции

10.11.2025 | 22:04 ч. 19

Унгария постигна целта си - да бъде изключена от американските петролни санкции. Но България не иска същото.

"Изключително успешно Орбан беше във Вашингтон и се върна с победа. Последната година дипломацията стана по-близка на бизнеса и се иска повече изобретателност. И на нашето правителство няма да му е излишна бързина, реакция, за да може да се отстояват интересите на страната", коментира бившият вицепремиер Меглена Плугчиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея, ако правителството бъде по-искрено и по примера на Германия всички въпроси, които битуват в общественото пространство бъдат изнесени и им се даде отговор, обществото ще бъде по-спокойно и правителството ще подходи отговорно.

"Ще има гориво, но както се вижда - има растеж на цените. Всички тези сътресения, спиране на износа и т.н., рефлектират и в бюджета", каза още Плугчиева пред Bulgaria ON AIR. По думите ѝ колкото повече информация и повече прозрачност има от страна на управляващите, толкова по-добре за всички.

Свързани статии

"Много ми се ще да вярвам, че правителството води разговори и търси начин. Членове сме в НАТО и ЕС и трябва да има общи искания за реакция и дерогация", смята бившият вицепремиер.

Тя е на мнение, че щом ще се ползва немския модел - трябва да се ползва до край. "Стои въпросът продава ли руската страна, или вървим към национализация. Оказва се, че "Лукойл" има дългове. Ако държавата купува, ще трябва да осигурява средства с кредит", предупреди Плугчиева.

Бившият вицепремиер подчерта, че за бизнеса и за цялото ни общество е много важен бюджетът.

"Трябва да се уважат исканията на бизнеса. Без работеща икономика няма как да има приходи в бюджета", категорична е Плугчиева.

