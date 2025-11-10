Димитър Недков: Сорос положи началото на новото колонизиране на страните от Източна Европа

Тридесет и шест години след началото на прехода България все още изглежда като държава в очакване на справедливост, ред и истинска свобода.

Писателят Димитър Недков гледа назад към годините след 10 ноември 1989 г. с тъжна ирония и с усещането, че "демокрацията у нас бе превърната в бизнес модел".

"Мистър Сорос - за мен това е човекът, който превърна демокрацията в бизнес. Казват, че офисът му е бил точно на Манхатън, срещу Статуята на свободата, и той постоянно си водел диалог с Мисис Либерти и бил безкрайно благодарен, че му е дала възможности. Както се казва, той е специалист. Това е известен финансов спекулант - за една нощ обра на кралицата портфейла с един милиард паунда", коментира Недков в ефира на "Денят ON AIR".

По думите му проектът за "отворено общество" така и не се превръща в истинско общество, а в мрежа, чрез която се насочват средства и влияние, често срещу националните интереси.

Срещу всеки долар, даден от Сорос, държавата добавяла по три лева - схема, която, според Недков, продължава да тежи и до днес.

Писателят е на мнение, че Сорос е положил началото на новото колонизиране на страните от Източна Европа.

"Събития от типа на 10 ноември водят до коренна промяна на основната триада на една държава - държава, елит и общество. Смени се парадигмата. Тези събития имат смисъл, само ако носят свободата. Само че освободихме ли се? Може би за една-две седмици. Епитафията на гроба на Яне Сандански казва: "Свободният е съвършен." Ние това пропуснахме", каза още Недков пред Bulgaria ON AIR.

Той направи паралел с историята - дворците, за които някога се говореше, че ще се превърнат в детски ясли, днес отново са символ на неравенство.

"В едно предвещаващо 10 ноември стихотворение на известния разградски поет Дулинко Дулев, написано още през лятото на 1989 г., се казваше, че "и дворците ще превърнем в детски ясли". Едно дете с балончета бягаше към, както пишеше, резиденция "Бояна". Дворците ще превърнем в детски ясли... Сега строим фабрики за барут и оръжие. Тежко е, при тази демографска криза, на младите майки и бащи да намерят място за децата си в детските ясли и градини", коментира Недков.