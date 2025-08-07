Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените в лева и в евро

Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро. Има и гратисен период.
Двойното изписване на цените и преходът към еврото се оказаха предизвикателство за част от търговците.
С промените в Закона за въвеждане на еврото депутатите дадоха отсрочка от два месеца - до 8 октомври, в която търговците няма да бъдат глобявани за липсата на двойно обозначение.
Причината за отсрочката е, че някои фирми, обслужващи софтуера на касовите апарати, не могат да се вместят в първоначалния срок.
"Ще се подготвим, не искаме изобщо тези неща. Много ще ни затрудни и клиентите ще обърка", обясни търговецът Диана Шанова.
"Ние, младите, се объркваме, какво остава за възрастните хора. Те със сигурност се объркват", коментира друг търговец.