След сериозен ремонт в ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград въвеждат екостандарти

ТЕЦ Марица 3 в Димитровград поднови работа, след като завърши етапа на ремонт, рехабилитация на основните съоръжения и въвеждане на екостандарти. Процесът включваше обновяване на електрофилтри, горивната инсталация, котелната зала, газоходите и сероочистващата инсталация. Общата стойност на извършените дейности е над 10 милиона лева.

“С извършените дейности се цели повишаване на енергийната ефективност на горивния цикъл, намаляване на топлинните загуби и стабилизиране на работните параметри на основните съоръжения. Реконструкцията на електрофилтрите и сероочистващата инсталация позволява по-прецизен контрол върху количеството на прахови и серни емисии, съгласно изискванията на европейските екологични изисквания. Въведените подобрения гарантират по-надеждна и екологично съобразена експлоатация на производствения процес”, се казва още в съобщението.

“Първите часове на експлоатация показват, че при достигане на оптимален капацитет не е установено превишаване на нормите в нито една от измервателните станции. При старта на централата, в първите часове, се наблюдава известно колебание, което е нормален процес, вследствие на температурните разширения при разпалване. Изключително бързо обаче ТЕЦ Марица 3 е преминал в нормален производствен режим. Уточняваме, че разпалването на котлите вече ще става на природен газ. Това е екологичният начин и няма да има следи от черен дим”, съобщават от предприятието.

Следващата голяма стъпка се очаква да бъде свързана с нови инсталации, които да подкрепят процеса на трансформация на предприятието.

ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград ще вложи средства в интегрирането на инсталация за производство на енергия от биогаз. Проектът е включен в стратегията на Централата за енергийна трансформация. Начинанието влиза в хармония с целта на Европа за поетапното прекъсване на потреблението на въглища.

“Преобразяването на димитровградския ТЕЦ е важно и с оглед социалния ефект за областта. Средната заплата от 2000 лв. го прави привлекателно място за работа, а плановете за трансформация ще предоставят възможност за развитие на различни експерти.

Въпреки че някога е изграден като крупен промишлен център, днес Димитровград разчита много на работните места в енергетиката в местния ТЕЦ и комплекс Комплекс Марица изток. Съхраняването чрез модернизацията на централите е важно за енергийната ни сигурност, за икономиката като цяло, но не бива да се пренебрегва и регионалният аспект за хората”, се казва още в съобщението, разпространено до медиите.