У нас има повече работа, отколкото хора: Как да върнем българите?

В миналото имаше много инициативи, насочени към българите в чужбина. Програмата „Избирам България“ цели да постигне по-комплексен подход. Идеята тук е не просто да се помогне с намирането на работа, а да се пренесеш в България. Ще се покриват разходи до 5000 лева за държави в Европа, а до 10 000 лева за други страни. Мерките определено са добри. Това каза Ивайло Славов, главен изп. директор на Elevate, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

В България има дисбаланс по отношение на това къде живеят хората. Малките градове и села опустяха. Пренасочването на българите към по-малките населени места е чат от амбицията на правителството да използва съществуващата инфраструктура по тези места. Ако успеем да върнем хората да живеят около градовете, това ще създаде по-добри условия за живот.

Основният проблем е, че работата е концентрирана в големите градове. Няма да е лесно да бъдат убедени хората да се върнат. „Нужно е разкриването на нови производства и работни места. Това доведе и до по-трудно достъпни здравни и образователни услуги“, коментира гостът.

Според събеседника една от възможностите за справяне с този проблем е създаването на публично-частни партньорства. Ако има работодатели, които са склонни да инвестират в социална и комунална инфраструктура, това би било потенциално решение.

„Мост към България“ беше друга инициатива, която в миналата помогна на бесарабски българи да дойдат в България. „Ако текущата програма успее да привлече 1000 студенти, които да се върнат в България, това би било голям успех. Ние се нуждаем от тях през следващите 20-30 години“, обясни Славов.

Той допълни, че е нужно да се помисли за интеграцията на чужденци. В България идват хора от Индия, Непал и Шри Ланка, които започват работа в български заводи. Демографската криза няма как да се разреши с привличането на няколко хиляди души. По-голямата тема е как да направим така, че да интегрираме чужденците в България.

„Всички предприятия в България изпитват недостиг на квалифициран и неквалифициран персонал. В България има повече работа, отколкото хора, които могат да я вършат. Това важи за всякакъв тип позиции“, отбеляза Славов.

