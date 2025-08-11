IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

67 425 украинци са получили временна закрила в България

4,31 милиона души, напуснали Украйна, се намират в ЕС

11.08.2025 | 18:50 ч. Обновена: 12.08.2025 | 02:05 ч. 41
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България е предоставила временна закрила на 67 425 украинци, сочат публикувани днес данни на Евростат към 30 юни 2025 г.

В сравнение с края на май броят на украинците под временна закрила в ЕС се е увеличил с 32 940 души, или с 0,8%.

Приблизително 4,31 милиона души, напуснали Украйна в резултат на руската пълномащабна инвазия, са се ползвали с временна закрила в страни от Европейския съюз. 

Сред страните от ЕС най-голям брой украински граждани с одобрен такъв статут има в Германия – 1 196 645 души. Следват Полша - с 992 505 души и Чехия - 378 420 души.

Свързани статии

Към 30 юни украинските граждани са над 98,4% от всички лица с временна закрила в ЕС.

Възрастните жени представляват 44,7% от лицата. Непълнолетните съставляват почти една трета (31,2%), докато възрастните мъже съставляват около една четвърт (24,1%) от общия брой.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ЕС активира Директивата за временна закрила, която дава на украинските бежанци правото да пребивават законно на територията на Съюза и да получават основни социални услуги, включително здравеопазване, образование и достъп до пазара на труда, отбелязва Укринформ.

През юни Съветът по правосъдие и вътрешни работи на ЕС реши да удължи срока на действие на Директивата за временна закрила до 4 март 2027 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украинци закрила България евростат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem