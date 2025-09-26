IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Летището в датския град Олборг бе затворено заради дронове втора поредна нощ

Самолет от Амстердам се е върнал обратно, а полет до Копенхаген е бил отменен

26.09.2025 | 08:19 ч.
Летището в датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

Самолет, извършващ полет от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица. 

Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията. Летището се е върнало към обичайния си работен режим в 00:35 ч. датско време (01:35 българско).
(БТА)

летище дронове Олборг Дания
