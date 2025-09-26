Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, отхвърляйки призивите на някои крайни десни политици в Израел, които искат да разширят суверенитета си над района и да унищожат надеждите за палестинска държава, съобщава Ройтерс.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от съюзниците си да анексира Западния бряг, което предизвика тревога сред арабските лидери, отваря нова вкладка, някои от които се срещнаха във вторник с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН.

„Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Не, няма да го позволя. Това няма да се случи“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Достатъчно е. Време е да спрем.”

Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Португалия са сред страните, които признаха палестинската държава през последните няколко дни, отчасти за да поддържат възможността за решение с две държави. Израел осъди тези действия.

Офисът на Нетаняху заяви, че премиерът ще изчака да се върне в Израел, за да коментира изявлението на Тръмп.Израелските селища са нараснали по размер и брой, отваря се в нов прозорец, откакто Израел превзе Западния бряг във войната през 1967 г. Те се простират дълбоко в територията с система от пътища и друга инфраструктура под израелски контрол, което допълнително раздели земята.

Широко осъжданият израелски план за селища, известен като проект E1, който ще раздели окупирания Западния бряг на две и ще го отреже от Източен Йерусалим, получи окончателно одобрение през август. Той ще пресече земята, която палестинците искат за своя държава.

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич, ултранационалист от управляващата дясна коалиция, която държи Нетаняху на власт, заяви по това време, че палестинската държава „се изтрива от картата“.

Арабските и мюсюлманските страни предупредиха Тръмп по време на среща по-рано тази седмица за тежките последствия от всяка анексия на Западния бряг – послание, което американският президент „разбира много добре“, според външния министър на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан Ал-Сауд.

Около 700 000 израелски заселници живеят сред 2,7 милиона палестинци в Западния бряг и Източен Ерусалим, които Израел анексира с ход, който не е признат от повечето страни.

Израел отказва да отстъпи контрола над Западния бряг, позиция, която според него е засилена, след като Хамас нахлу в Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и вземайки 251 заложници. Около 48 заложници, 20 от които се смята, че са живи, все още са задържани.

По-голямата част от международната общност счита израелските селища в Западния бряг за незаконни според международното право.

Израел оспорва това, позовавайки се на историческите и библейските връзки с района и твърдейки, че селищата осигуряват стратегическа дълбочина и сигурност.

Преговори за споразумение за Газа

Докато международните лидери се събират в ООН в Ню Йорк, САЩ представиха 21-точков план за мир в Близкия изток в опит да се сложи край на почти двегодишната война в Газа между Израел и „Хамас”.

Той беше споделен с лидери и официални лица от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан във вторник, според специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Тръмп, който остава най-верният съюзник на Израел на световната сцена, заяви, че в четвъртък е разговарял с представители на страните от Близкия изток и с Нетаняху и че скоро може да бъде постигнато споразумение за Газа.

„Искаме да си върнем заложниците, искаме да си върнем телата и искаме мир в този регион. Затова проведохме някои много добри разговори“, каза той.

Израел е обект на световно осъждане заради войната в Газа, която наближава две години, без да се очертава примирие. Конфликтът е причинил големи разрушения и е отнел живота на над 65 000 палестинци, според местните здравни власти.

Световният мониторинг на глада сочи, че част от територията страда от глад.

На място израелските сили са навлязли по-дълбоко в град Газа в четвъртък, а израелските удари са убили най-малко 19 души в цяла Газа, според местните здравни власти.

Международните усилия за изпращане на помощ на цивилните продължават, тъй като Израел изглежда все по-изолиран.

В четвъртък Италия и Испания изпратиха военни кораби, за да помогнат на международна флотилия за помощ, отваря нова вкладка, която е била атакувана от дронове, докато се е опитвала да достави помощ в Газа. Глобалната флотилия „Сумуд“ използва около 50 граждански кораба, за да се опита да пробие морската блокада на Газа от Израел.