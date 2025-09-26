Наказват момичетата, унижавали своя съученичка

Тежки наказания ще има за ученичките, били своя връстница. Възможно е предупреждение за преместване или преместване в друго училище. Това обяви директорката на столичното 4-о основно училище Таня Груева по NOVA. Преди да вземе решението ще се съветва с училищния психолог.

Ръководството на столичното 4 ОУ "Джон Атанасов" разпознало свои възпитаници сред зрителите на агресията. Според Груева момичетата вече си дават сметка колко лоша е постъпката им. Тя посочи, че нямат информация защо се е стигнало дотук и предположи, че става дума за стара вражда.

"Лично аз не приемам проявата на агресия в нито една от формите. Ще се консултирам с екипа си какво може да направим по отношение на превенцията, за да не стигаме дотук. Училището е мястото, където учениците трябва да се научат, че носят отговорност за постъпките си. Аз съм за по-тежки мерки, за да бъде изкоренено това", каза още директорката.

Тя обяви, че училището чества своя 50-годишен юбилей. Красивият празник е помрачен от тази безумна постъпка. Длъжни сме да предприемем мерки, каза директорката.

Клипът е публикуван в социалните мрежи и предизвика широко обществено недоволство. На кадрите се вижда как тийнеджърки карат тяхна връстничка да целува обувката на едно от момичетата, след което я заплашват с побой. А на метри от тях още няколко деца и не правят нищо, за да предотвратят агресията. Унижаваното момиче е заплашено, че ако не се съгласи да си свали част от дрехите, ще последва нова агресия.

Жертвата, момичето, което нанася побоя и това, което снима клипа, вече са ясни и са разпитани от полицията в присъствието на родителите си.