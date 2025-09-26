IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп отново заяви: Украйна има шанс да си върне територия

Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия, каза американският президент

26.09.2025 | 08:57 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп каза отново снощи, че Украйна има шанс да си върне територия, предаде Ройтерс.

"Според мен те (украинците - бел. ред.) имат шанса да сторят това, защото аз наблюдавам начина, по който действа Русия и какво Русия прави. Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия", отбеляза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди два дни държавният глава на САЩ, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би да отиде дори по-далеч" спрямо Русия.
(БТА)

войната в Украйна Доналд Тръмп територия Русия
