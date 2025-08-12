IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Масово паркиране по дюните на север, 90% от нарушителите – румънци

Само за 2 дни наложени над 100 глоби при проверки

12.08.2025 | 10:09 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:25 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Над 100 са наложените глоби за неправилно паркиране при проверки по Северното Черноморско крайбрежие само през миналата седмица.

Това е резултатът от съвместната двудневна акция, която се проведе по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство. 

Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация, непознаване на закона и българския език, съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите. 

Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева.

Съвместните проверки се проведоха от БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май-30 септември, отбелязва БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

паркиране на дюни нарушения румънски туристи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem