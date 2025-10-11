Александър Томов: Оставаме лоялни на коалицията „БСП – Обединена левица“

"Оставаме лоялни на коалицията „БСП – Обединена левица“. Това каза председателят на „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов по време на XVI конгрес на партията, която е част от лявото обединение.

"В Атанас Зафиров и новото ръководство на БСП виждаме не само протегната ръка, а съвършено друга политическа теза – че единението и на левицата, и въобще в България е основна политическа парадигма", коментира Томов.

По думите на Томов президентският вот догодина е от съществено значение. Като изхожда от високата значимост на изборите за държавен глава, партията прави следното предложение на своите коалиционни партньори от коалицията „БСП – Обединена левица“ – изборите за президент не бива да се затварят в тяснопартийни рамки, предлагат от „Българска социалдемокрация – Евролевица“. Да се проведат предварителни избори за президент през пролетта на 2026 г., е предложението на партията, записано в декларацията за конгреса.

Конгресът на партията беше открит в присъствието на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, пише БТА.