Млад мъж загина при ПТП край Благоевград

Инцидентът е станал около 18:40 часа

11.10.2025 | 22:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 21 години от Благоевград загина при пътен инцидент на разклона за селата Бучино и Бело поле. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 18:40 часа в района на разклона за селата Бучино и Бело поле е станало пътно транспортно произшествие (ПТП), при което лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти. В резултат на инцидента водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба.

Преди дни мъж на 89 години беше загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил, пише БТА. 

ПТП загинал мъж
