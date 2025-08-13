Пожарът в Пирин - най-големият в близката история, върна ни 50 години назад

Всяка есен забравяме, че пожарите са проблем, а щетите са много сериозни. Това, което сме създавали преди 40-50 години, е унищожено. Това няма да се възстанови бързо, в повечето случаи отнема много време. Няма универсално решение, нещата трябва да се преценят на място. Това заяви преподавателят по "Дендрология" и специалист по планински гори доц. д-р Момчил Панайотов в "България сутрин".

Според него има случаи, като този в Пирин, където нещата ще протекат бавно и няма да се оправят без човешка намеса.

"Този пожар може би ще стане най-големият в близката история. При много интензивен пожар почвата се уврежда и много организми загиват. На практика почвата става уязвима. Високите части на пожара в Пирин е немислимо как ще се възстановяват. Има случаи, в които с взривове са пробивани дупки, за да бъдат засадени борчета", допълни доц. д-р Панайотов.

Преди са се инвестирали средства и труд за залесяване, сега не е така, обясни специалистът.

"Можем да се справим, но трябва да отделим ресурси. Години горите са само източник на дървесина и нищо друго. Една гора, за да може да бъде източник на дървесина, първо трябва да се отгледа. Връщаме се 50 години назад. Да я върнем в пълния ѝ облик 50 години няма да стигнат. На някои места се унищожават дървета на 100 години", коментира Панайотов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му има много организми им трябва определено време да се завърнат.

"Много малко екосистеми имаме, които са се адаптирали към пожари. При нас повечето видове са уязвими и при по-интензивни пожари загиват. Превенцията ни не е на необходимото ниво. Всяка есен забравяме, че пожарите са проблем. Нямаме наша техника, с която да реагираме бързо. Щетите ще струват милиони, косвеното влияние за момента не се оценява", изтъкна доц. д-р Панайотов.

Гледайте видеото с целия разговор.