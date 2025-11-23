Ердоган ще разговаря с Путин в понеделник

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че Турция ще направи всичко по силите си за да проправи път към мир в Украйна, като допълни, че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин, пише БТА.