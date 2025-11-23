Две упражнения за крака, които ще стегнат долната част на тялото ви само за 4 минути

Изграждането на мускули и сила в долната част на тялото не е задължително да изглежда като една и съща еднообразна серия от клекове и напади по време на всяка тренировка. За по-добра и добре балансирана рутина, ще искате да въведете нови упражнения – и да се движите в различни посоки – за да предизвикате наистина квадрицепсите, задните бедрени мускули и седалищните мускули.

Резултатите ще дойдат при вас с това бързо, двукомпонентно упражнение за финал на тренировката ви за крака. Серията използва странично движение и принципи, вдъхновени от пилатес, за да добави нов елемент към вашата тренировка. Треньорите Тара Бетюн и Маркъс Мартинес комбинират своя опит, за да създадат план, който използва най-доброто от пилатес на постелка, за да подсилят принципите на традиционните силови тренировки – което води до програма, която ще ви помогне да подобрите мускулната си издръжливост и мобилност, като същевременно изградите размер и сила на тялото.

Може да направите тази тренировка като завършек на по-традиционна рутина за крака. Или ако нямате много време, можете да преминете през нея самостоятелно, тъй като тя изисква само четири минути от вашето време.

Четириминутна тренировка за долна част

Времетраене: 4 минути

Оборудване: Дъмбел (по желание), постелка

Подходяща за: Долна част на тялото

Инструкции: Направете двете упражнения едно след друго с минимална или никаква почивка. Повторете за два рунда. За още по-големи резултати, починете за една минута след втората серия, след което направете още две.

