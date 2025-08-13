IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българите летят най-често до Лондон, Виена и Франкфурт от летище "Васил Левски"

Истанбул и Милано допълват топ 5 на дестинациите за юли

13.08.2025 | 12:26 ч. Обновена: 13.08.2025 | 14:42 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Лондон (Великобритания), Виена (Австрия), Франкфурт (Германия), Истанбул (Турция) и Милано (Италия) са петте най-чести дестинации за пътниците от летище "Васил Левски"-София през юли, показват данните на столичното летище. 

През този месец в небето над София е имало 5 996 полета, отвеждащи пътници към 89 дестинации в 33 държави, обслужвани от 29 авиокомпании.

В края на юли министърът на туризма Мирослав Боршош проведе среща с изпълнителния директор на Американската търговска камара в България (AmCham) Иван Михайлов, на която бе обсъдена възможността за възстановяване на директната въздушна линия между София и Ню Йорк, припомня БТА.

летище Васил Левски Лондон Виена Франкфурт Милано Истанбул
