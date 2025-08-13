Задържаха шофьора, избягал след катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг

Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг. Той е на 60 години, съобщи БНТ.

Загинала е възрастна жена, мъжът ѝ е в тежко състояние в болница.

Инцидентът е станал около полунощ на главния път Бургас - Слънчев бряг в района на Ахелой.

Двойка възрастни на 77 години са се возили на мотопед, когато ги е връхлетял лек автомобил. От удара и двамата са получили множество наранявания.

Жената е починала на път за болницата. Мъжът ѝ е в тежко състояние.

След сблъсъка шофьорът е напуснал местопроизшествието и се издирваше. Това наложи да бъде затворен и пътят, тъй като трябваше да бъдат събрани частите от катастрофата.

Водачът е задържан в Слънчев бряг с автомобила, с който е блъснал мотопеда. Към момента на установянето са извършени полеви тестови за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Има следи от удар по автомобила, извършва се оглед, съобщиха от полицията.

Пътят остава затворен, тъй като все още се извършва оглед. Обходният път е през Ахелой.