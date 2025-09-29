Жечо Станков: България ще е отворената врата на американския газ до сърцето на Европа

Отказът на България от руския природен газ е свързан с много дълъг процес. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков.

Енергийният министър заяви пред bTV, че много хора са обвързали изказването на премиера Росен Желязков с изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, което не е точно. „Отказването на България и Европейския съюз от транзита и консумацията на руския газ е свързано с много по-дълъг процес. Още през месец май еврокомисарят Дан Йоргенсен стартира една инициатива с нарочен документ регламент, който постави на дневен ред, че Европа трябва да спре не само консумацията, но транзита на руски природен газ“, уточни министър Станков.

Той коментирани и бъдещето на газопровода „Балкански поток“ и дали той ще спре да функционира. „Съгласно регламента, който се разглежда от Европейската комисия, се предвижда краткосрочните договори да приключат своето действие още през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г. Това дава възможност на България с новите си газопроводи и със съществуващите си газопроводи да бъде отворена врата на американския втечнен газ да достига до сърцето на Европа“, подчерта министър Станков и добави, че тези капацитети няма как да не бъдат използвани.

Той подчерта, че България ще продължи да бъде изключително важен фактор на газовата карта, защото разполага с капацитет за транзит на 25 милиарда куб.м. газ годишно.

В същото време това не означава, че в края на 2027 г. „Балкански поток“ ще спре да функционира. „Стартирах инициатива с всички министри от региона – от България до Украйна и от България до Унгария включително. Разпоредих на директора на „Булгартрансгаз“ всички дружества да получат писмо, с което заявяваме ясно, че още през 2026 г. искаме да стартират търгове за доставка на втечнен природен газ и да е ясно, че тези капацитети след 2028 г. ще бъдат използвани“, обясни министър Станков.

На въпрос могат ли Сърбия, Унгария и Словакия да ни съдят за неустойки поради спирането на руския газ по „Балкански поток“, той отговори: „Регламентът има пряко прилагане в държавите-членки, така че нито Унгария, нито Словакия имат право на каквото и да е действие. Още повече, че колегите от Унгария в краткосрочните договори се борят за дерогация от 6 до 8 месеца да получат по-дълго време за прекратяване на тези договори“.

По отношение на Сърбия европейското законодателство не я засяга като нечленка, но и там се търси вариант, в който българският оператор „Булгартрансгаз“ да не бъде уязвим. Ако все пак поради арбитраж, за Сърбия не бъде спрян руският газ, тогава ще се направи всичко възможно за много строг мониторинг, така че да е ясно къде отива руският газ, добави министър Станков.

Той коментира и идеята на ПП да се наложи такса върху руския газ. Според него е илюзия твърдението на ПП, че от тази такса ще влязат 3 млрд. лв. в бюджета. „Мисля, че ще влязат точно 0 лева“, предаде БГНЕС.