Поредна стрелба в САЩ: Мъж откри огън в мормонска църква

Един човек загина, а няколко други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри стрелба и подпали мормонска църква в американския щат Мичиган, съобщиха властите.

Заподозреният, 40-годишен мъж от близко населено място, е бил застрелян от полицията след нападението. Органите на реда не уточниха какъв може да е мотивът за атаката.

Президентът Доналд Тръмп определи стрелбата като „ужасяваща“ и написа в социалната си платформа Truth Social, че това „изглежда като поредна целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати“.

Кадри от мястото на инцидента показаха спешни екипи, които изнасят ранени на носилки, както и гъсти облаци черен дим над сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в район Гранд Бланк Тауншип.

Местният началник на полицията Уилям Рени заяви пред медиите, че нападателят е връхлетял с автомобила си през входните врати на църквата, след което е открил огън с автоматично оръжие.

По време на нападението в храма е имало „стотици хора“, добави Рени. Според него стрелецът умишлено е подпалил сградата, преди да бъде неутрализиран от отзовалите се служители на реда.

Десет души с огнестрелни рани са откарани в болница, като един от тях е починал. Пожарът е бил овладян, но властите подозират, че може да има още жертви сред руините, които ще бъдат установени, след като районът бъде обезопасен.

„Съпругът ми чу писъци и една жена, която викаше за помощ“, разказа жена, живееща близо до църквата.

Агенти на ФБР също са на мястото и подпомагат разследването, потвърди началник Каш Пател в публикация в X.

„Насилието на място за поклонение е страхливо и престъпно деяние. Молитвите ни са с жертвите и техните семейства в този ужасяващ момент“, написа той.

Главният прокурор Пам Бонди също съобщи, че е била информирана за инцидента, пише БГНЕС.