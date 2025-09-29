IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

Той също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой

29.09.2025 | 04:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахок" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.

 Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахок" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ
Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката.

"Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.

Ракетите "Томахок" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА.

В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.

Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки.

"От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", подчерта той, цитиран от БТА.

