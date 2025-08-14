Случаите с насилие над животни зачестяват, наказания са по-тежки

Зачестиха случаите на насилие над домашни любимци.

"След последната промяна в закона, деянията са тежки умишлени престъпления. Наказанията, предвидени в закона, са отлично преценени. За първи път от дълго време насам участва и научната юридическа общност, тя даде своя принос. Наказанията са едни от най-сериозните в Европа и ЕС, а и в света. Проблемът е, че наказанията, предвидени от законодателя, никога не са достатъчни, за да се предизвика някаква превенция. Гражданите предпочитат да не се занимават със случаите на домашно насилие", каза адвокат Мариета Караджова.

В студиото на "България сутрин" тя заяви, че хората не вярват в системата и МВР.

"МВР и прокуратурата изключително рядко се задействат по тези сигнали и работят качествено. Напоследък има промяна в това отношение. За последните случаи, в които има насилие, и МВР, и прокуратурата действат адекватно. Вече дори имаме мярка за неотклонение, тя не е просто глоба или подписка, имаме домашни арести, "задържане под стража". Надявам се заедно да постигнем промяна", допълни юристът.

Караджова е на мнение, че още от детска възраст трябва да има възпитание, че насилието върху животни е недопустимо.

"Българското общество става все по-чувствително и все по-хуманно. Когато жестокостта над животни се извърши по начин и със средства, които са опасни за хора и животни, влизаме в тежконаказуем състав от 2 до 8 години. Когато престъплението е извършено с особена жестокост, по мъчителен начин, когато се касае за жестокост на повече от едно животно - всичко това е по-тежко наказуемо. Тук има предвидени и доста сериозни глоби - започват от 1000 лв. и стигат до 20 хиляди лв.", поясни Караджова пред Bulgaria ON AIR.

Случаят от Перник с Габриела Сашова и приятеля ѝ Красимир Георгиев се оказва, че е "тенденция" в цял свят. Такъв тип престъпления е трудно да се разкрият, добави Караджова.

“Има случаи, в които насилието е извършено тихо, тайно и на тъмно, намерен е само трупът на животното. Ако полицейските служители не успеят да намерят камери в района, нямат особено голям шанс да разкрият извършителите. Най-голямото разочарование от гражданите идва от това, че съдебната система е така устроена, че за първите престъпления, които извърши, му предлага по-леки наказания", коментира адвокатът.

Мариета Караджова уточни, че паричната гаранция не е наказание, но в повечето случаи тя дисциплинира извършителите. "Ако отново бъде извършено в изпитателния срок на присъдата, лицето ще изтърпи и старото наказание, което му е било определено, както и ново наказание за новото престъпление. А ако след изтичане на изпитателния срок и това е първо наказание за лицето, то се реабилитира и се превръща отново в неосъждано", добави Мариета Караджова.

